Унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу у Херсона за допомогою звернулися двоє людей

Через вчорашню ворожу атаку у Корабельному районі Херсона до меддопомогу звернулися двоє цивільних.
Про це повідомляє Херсонська ОВА.
"Учора близько 20:30 через атаку російського БпЛА у Корабельному районі Херсона постраждала дитина", – ідеться у повідомленні.
Ворожий БпЛА влучив у подвірʼя будинку, в якому перебував 5-річний хлопчик. Дитина дістала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.
Лікарі надали постраждалому медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.
Також медична допомога знадобилась 31-річній жінці, яка вчора ввечері постраждала через атаку російського дрона у Корабельному районі. У неї діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку.
Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.
