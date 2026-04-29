Унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу у Херсона за допомогою звернулися двоє людей

Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині

Через вчорашню ворожу атаку у Корабельному районі Херсона до меддопомогу звернулися двоє цивільних.

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Учора близько 20:30 через атаку російського БпЛА у Корабельному районі Херсона постраждала дитина", – ідеться у повідомленні.

Ворожий БпЛА влучив у подвірʼя будинку, в якому перебував 5-річний хлопчик. Дитина дістала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес.

Лікарі надали постраждалому медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Також медична допомога знадобилась 31-річній жінці, яка вчора ввечері постраждала через атаку російського дрона у Корабельному районі. У неї діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку.

Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.