Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Суспільство / Війна

Унаслідок вчорашнього ворожого обстрілу у Херсона за допомогою звернулися двоє людей

Серед постраждалих – 5-річний хлопчик.

Російська армія вдарила по Зеленівці на Херсонщині

Через вчорашню ворожу атаку у Корабельному районі Херсона до меддопомогу звернулися двоє цивільних. 

Про це повідомляє Херсонська ОВА.

"Учора близько 20:30 через атаку російського БпЛА у Корабельному районі Херсона постраждала дитина", – ідеться у повідомленні. 

Ворожий БпЛА влучив у подвірʼя будинку, в якому перебував 5-річний хлопчик. Дитина дістала вибухову травму, контузію та гостру реакцію на стрес. 

Лікарі надали постраждалому медичну допомогу та призначили амбулаторне лікування.

Також медична допомога знадобилась 31-річній жінці, яка вчора ввечері постраждала через атаку російського дрона у Корабельному районі. У неї діагностували вибухову травму, контузію та струс головного мозку. 

Потерпіла лікуватиметься амбулаторно.

Читайте також
