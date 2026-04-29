Росіяни завдали ракетного удару по Чугуєву, є поранена

Російські окупанти завдали ракетного удару по території промислового об'єкта у Чугуєві Харківської області. Постраждала цивільна.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Напередодні начальник ОВА повідомляв про влучання по території промислового об’єкта. Внаслідок удару пошкоджені вікна у прилеглих приватних будинках.
Пізніше Синєгубов повідомив, що внаслідок ворожого ракетного обстрілу Чугуєва постраждала 70-річна жінка.
У жінки діагностували перелом внаслідок падіння від вибухової хвилі. Медики надають необхідну допомогу.
- Окупанти завдали дронового удару по приватному домоволодінню у селі Петрівка Харківської області. Троє людей постраждали.