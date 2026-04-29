Головне за ніч та ранок середи, 29 квітня: атака на Одещину, майже 190 боєзіткнень, нові "плівки Міндіча"

Нічна повітряна атака , 189 бойових зіткнень, бої на Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, пожежі на російських НПЗ, промова короля Чарльза III в конгресі США .

Цієї ночі Росія знову атакувала Одеську область. Через обстріл виникли пожежі у житлових будинках, господарчій споруді та гаражі. Рятувальники їх оперативно ліквідували, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зруйноване приймальне відділення лікарні, виникла пожежа - пацієнтів і персонал евакуювали до іншого медзакладу. У багатоповерховому житловому будинку пошкоджений фасад і скління, без подальшого займання.

Загорівся очерет через уламки, що впали на території Дунайського біосферного заповідника.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 189 боєзіткнень, майже 50 - на Покровському напрямку.

Ворог також активний на Гуляйпільському (29 атак окупантів) і Костянтинівському (21 атака) напрямках.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1180 російських окупантів. Росія вже втратила в Україні близько 1 328 820 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

У ніч на 29 квітня Росія атакувала Україну 171 ударним безпілотником типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Шаталово, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – (РФ, ТОТ Донецьк, Гвардійське, Чауда – ТОТ АР Крим). Близько 120 із них – "шахеди".

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 154 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 12 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 12 локаціях.

29 квітня дрони атакували Пермський край. Губернатор Дмітрій Махонин визнав атаку на "промисловий майданчик" у Пермському муніципальному окрузі.

Працівників евакуювали, потерпілих немає. Судячи з кадрів у соцмережах, на місці удару спалахнула значна пожежа.

За інформацією OSINT-каналу Exilenova+, у Пермі під удар потрапила вузлова станція системи "Транснефть", якою нафту перекачують і розподіляють магістральними трубопроводами.

Також дрони атакували Орський НПЗ. Мер Артем Воробйов закликав людей не виходити на вулиці. Аеропорт призупинив рейси.

ASTRA пише, що "Орскнефтеоргсинтез" є одним з найбільших НПЗ Росії. Потужність переробки – близько 6 млн тон нафти на рік. НПЗ виробляє бензин, мазут, бітум, авіагас та інші типи нафтопродуктів.

УП опублікувала раніше публічно невідому частину так званих плівок Міндіча – перехоплених у липні 2025-го розмов фігурантів справи про корупцію в “Енергоатомі” за участі топпосадовців.

Вони складаються з трьох розмов, які Міндіч проводив у різні дні в липні 2025: із колишнім першим радником президента Сергієм Шефіром, із Наталією, що займається будівництвом маєтків – ймовірно, кооперативу "Династія" та з Рустемом Умєровим, який на той час був міністром оборони.

На записах від 8 липня Тимур Міндіч говорить із Рустемом Умєровим, який нині є секретарем Ради нацбезпеки і оборони. Напередодні розмови, за інформацією УП, президент повідомив Умєрову, на той час міністру оборони, про намір призначити його послом у США. Судячи з аудіозапису, Міндіч і Умєров обговорювали призначення міністром оборони Дениса Шмигаля.

Докладніше – в новині.

Європейська Комісія звернулася до міністерства закордонних справ Ізраїлю щодо ситуації з розвантаженням вже другого російського судна з краденим українським зерном у порту Хайфи.

У Брюсселі відзначили, що корабель "тіньового флоту" отримав дозвіл на обслуговування в ізраїльському порту, хоча влада України вже попередньо контактувала з ізраїльською стороною з цього питання.

Євросоюз засуджує дії, які допомагають фінансувати російські військові зусилля та обходити санкції, запроваджені країнами блоку. Єврокомісія погрожує цільовими діями проти фізичних та юридичних осіб третіх держав, якщо вони продовжуватимуть ігнорувати запроваджені обмеження.

Король Чарльз III у своїй промові в конгресі закликав США зберегти лідируючу роль у світі та підтримати НАТО та Україну, передає Bloomberg.

Це перше подібне звернення британського монарха у конгресі США за понад три десятиліття.

Як пише видання, слова монарха були ретельно зваженими, проте в кількох моментах послання, зокрема щодо підтримки НАТО та України, а також щодо екологічної відповідальності, можна побачити неявну критику політики адміністрації Трампа.

У своїй промові Чарльз стверджував, що партнерство між Європою та Америкою сьогодні важливіше, ніж будь-коли. Він сказав, що «непохитна рішучість необхідна для захисту України та її найсміливіших людей – щоб забезпечити справді справедливий і тривалий мир».

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося!