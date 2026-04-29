Морські безпілотники уразили підсанкційний танкер Marquise біля Туапсе

Ступінь пошкоджень уточнюється.

Фото: Генштаб

Сьогодні вранці підрозділом Військово-Морських Сил Збройних Сил України із застосуванням двох МБЕК-камікадзе уражено підсанкційне судно Marquise  (танкер, прапор Камерун, без вантажу, вантажомісткість понад 37 тис.т.).

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.  На час ураження судно знаходилося в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (РФ) без сигналу AIS, ймовірно очікувало завантаження в морі від іншого судна. 

AIS - автоматична ідентифікаційна система (Automatic Identification System) — система, що служить у судноплавстві для ідентифікації суден, їх габаритів, курсу та інших даних. Ураження здійснено в кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

Танкер Marquise перебуває під санкціями України, Великобританії, Євросоюзу, Швейцарії, Нової Зеландії і Канади та використовувався противником для незаконного транспортування нафтопродуктів.

