Зеленський про ефективність діпстрайків: Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві

Глава держави заявив, що Сили оборони будуть збільшувати діпстрайки у відповідь на російський терор.

Генерал-майор Євген Хмара, який наразі виконує обов’язки глави СБУ, доповів президенту щодо “далекобійних санкцій – нового етапу застосування української зброї для обмеження потенціалу російської війни”. Про це повідомив глава держави.

“Відстань по прямій – понад 1500 км. Будемо збільшувати відповідні дистанції, і це цілком справедливі українські відповіді на російський терор. Важливо, що кожне влучання зменшує можливості російської воєнної промисловості, логістики, нафтового експорту”, – написав Володимир Зеленський.

Він зазначив, що результати очевидні для всіх.

“Те, що Росії треба закінчувати свою війну, теж очевидно для всіх. Час переходити до дипломатії, і цей сигнал варто почути Москві. Слава Україні!” – написав президент.

Сьогодні вночі дрони атакували нафтові об'єкти Пермського краю і Орська. Палають пожежі.