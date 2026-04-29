Внутрішня безпека СБУ у цьому році повідомила про підозру 81 людині, серед них 20 співробітників служби

Серед фігурантів — підозрювані у співпраці з РФ, а також учасники корупційних і шахрайських схем.

У 2026 році підрозділ внутрішньої безпеки СБУ повідомив про підозру 81 особі. Із них 20 — посадовці самої Служби. 

Як зазначає пресслужба СБУ, серед фігурантів — підозрювані у співпраці з РФ, а також учасники корупційних і шахрайських схем.

За даними СБУ, у березні затримали двох заступників начальників обласних управлінь, яких підозрюють у вимаганні грошей у керівника компанії з бурштинового бізнесу.

У лютому в Києві затримали двох людей, яких підозрюють у підриві фургона біля об’єкта СБУ. За версією слідства, один із них — військовий ЗСУ, який самовільно залишив службу, інший — його знайомий.

Також у Київській області викрили схему виготовлення підроблених посвідчень силових відомств. За даними слідства, її організував колишній військовий, залучивши ще 18 людей. Фальшиві документи продавали за $3–5 тис.

Окремо повідомляється про викриття трьох співробітників СБУ у Вінницькій, Волинській та Львівській областях, яких підозрюють у протиправній діяльності.

Підозри оголошені за низкою статей Кримінального кодексу, зокрема про державну зраду, тероризм, шахрайство, корупційні злочини та незаконне переправлення людей через кордон. Максимальна санкція — до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

