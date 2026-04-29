Начальника слідчого відділу УСБУ в Полтавській області підозрюють у вимаганні у підприємця $110 тисяч хабаря

За це обіцяли припинити кримінальне переслідування.

Фото: НАБУ

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру начальнику слідчого відділу УСБУ в Полтавській області, його підлеглому та адвокату. Про це інформує пресслужба НАБУ. 

Їх викрили на гарячому під час отримання другої частини неправомірної вигоди — $55 тисяч.

За даними слідства, службовці СБУ за посередництва адвоката вимагали у підприємця $110 тисяч.

За це мали укласти угоду про визнання винуватості з директором його компанії.

Також обіцяли припинити кримінальне переслідування.

Кваліфікація: ч. 4 ст. 368 КК України (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

