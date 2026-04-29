Сирський провів нараду щодо протидії російським дронам

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо нарощення спроможностей Сил оборони України у протидії російським ударним БпЛА.

За словами головкома, на нараді були представники Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, армійської авіації, підрозділів ППО Сухопутних військ та інших органів управління.

«Детально розібрали поточну ситуацію в повітрі: як діє противник, де ми його випереджаємо і де необхідно посилюватися. Аналізували конкретні результати роботи підрозділів, ефективність ешелонів перехоплення та взаємодію між складовими ППО. Висновки зроблені. Система так званої "малої ППО" продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БпЛА-перехоплювачів, вибудувано ешелони перехоплення», - розповів Сирський.

Головнокомандувач заявив, що цього місяця українські бійці знищили понад 2100 повітряних цілей росіян. При цьому завдяки Силам безпілотних систем знешкоджується понад 50% ворожих ударних дронів.

«За місяць збито майже 950 цілей, із них 670 — типу "Shahed". Водночас окрему увагу приділив підвищенню ефективності роботи ППО Повітряних Сил на третьому ешелоні. Необхідно посилити підготовку екіпажів БпАК-перехоплювачів — маємо для цього як військову, так і цивільну навчальну базу», - наголосив Сирський.

Головком додав, що армійська авіація Сухопутних військ цього місяця знищила понад 500 ворожих БпЛА.

На нараді також ішлося про посилення зв’язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для БпЛА-перехоплювачів. Триває реалізація проєктів антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах.