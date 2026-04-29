В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Сирський провів нараду щодо протидії російським дронам

Говорили, зокрема, про посилення зв’язку тіа озброєння гелікоптерів, нарощення виробництва бойових частин для БпЛА-перехоплювачів.

Сирський провів нараду щодо протидії російським дронам
головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський
Фото: Олександр Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів нараду щодо нарощення спроможностей Сил оборони України у протидії російським ударним БпЛА.

За словами головкома, на нараді були представники Повітряних Сил, Сил безпілотних систем, армійської авіації, підрозділів ППО Сухопутних військ та інших органів управління.

«Детально розібрали поточну ситуацію в повітрі: як діє противник, де ми його випереджаємо і де необхідно посилюватися. Аналізували конкретні результати роботи підрозділів, ефективність ешелонів перехоплення та взаємодію між складовими ППО. Висновки зроблені. Система так званої "малої ППО" продовжує зміцнюватися і вже демонструє високу ефективність. Сформовано підрозділи БпЛА-перехоплювачів, вибудувано ешелони перехоплення», - розповів Сирський.

Головнокомандувач заявив, що цього місяця українські бійці знищили понад 2100 повітряних цілей росіян. При цьому завдяки Силам безпілотних систем знешкоджується понад 50% ворожих ударних дронів. 

«За місяць збито майже 950 цілей, із них 670 — типу "Shahed". Водночас окрему увагу приділив підвищенню ефективності роботи ППО Повітряних Сил на третьому ешелоні. Необхідно посилити підготовку екіпажів БпАК-перехоплювачів — маємо для цього як військову, так і цивільну навчальну базу», - наголосив Сирський.

Головком додав, що армійська авіація Сухопутних військ цього місяця знищила понад 500 ворожих БпЛА.

На нараді також ішлося про посилення зв’язку та озброєння гелікоптерів, а також нарощення виробництва бойових частин для БпЛА-перехоплювачів. Триває реалізація проєктів антидронового захисту важливих адміністративних центрів у регіонах.

