Війна

​Зрадник, який наводив КАБи на позиції ЗСУ на Дніпропетровщині, отримав 15 років тюрми

Засуджений - безробітний житель фронтового селища у Покровському районі.

робота ЗСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Суд виніс вирок агенту російської ФСБ, якого затримали у травні 2025 року на Дніпропетровщині. 

Про це ідеться на сайті СБУ.

Зрадника засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна за державну зраду в умовах воєнного стану. Зловмисник допомагав російським окупантам під час боїв на Новопавлівському напрямку, коригуючи ворожий вогонь по позиціях Сил оборони, коли ворог намагався прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровщини.

Розслідування встановило, що засуджений - безробітний житель фронтового селища у Покровському районі. Російська спецслужба залучила до його вербування родичку, яка проживає в РФ. Агент відстежував розташування української артилерії та мінометних розрахунків, маршрути пересування бронетехніки і склади з боєприпасами. Окупанти використовували ці дані для нанесення ударів важким озброєнням, зокрема, керованими авіабомбами.

Зрадник діяв поблизу передової і намагався входити в довіру до українських військових, щоб приховано вивідувати інформацію. Росіяни обіцяли йому «евакуацію» до РФ. Співробітники СБУ затримали чоловіка в орендованій квартирі, де він переховувався після виконання завдань. Одночасно правоохоронці провели заходи, щоб убезпечити позиції українських бійців.

