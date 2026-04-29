Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У Києві трьох чоловіків засудили до 15 років ув'язнення за підпали залізничної інфраструктури та авто військового

Суд визнав їх винними у диверсії. 

Фото: Офіс генпрокурора

У Києві трьох чоловіків засудили до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна, які за гроші підпалювали об’єкти залізничної інфраструктури та автомобіль військовослужбовця.

Про це інформує Офіс генпрокурора.

Як зазначає ОГП, у суді чоловіки провину не визнали. Однак докази сторони обвинувачення були достатніми. Суд визнав їх винними у диверсії, перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України та умисному пошкодженні майна шляхом підпалу.

"Прокурори довели, що в липні 2024 року чоловіки 1996, 2004 та 2005 років народження діяли на замовлення", – зазначають у відомстві.

Спершу вони підпалили дві релейні шафи АТ "Укрзалізниця", що могло спричинити збої в роботі залізниці та створити аварійну небезпеку. За цей підпал засуджені отримали 200 доларів США і поділили гроші між собою.

Того ж дня вони підпалили автомобіль військовослужбовця Nissan Navara. Злочин зняли на відео, щоб відзвітувати замовнику про виконане завдання. За цей епізод їм пообіцяли ще 1000 доларів США.

Їх засуджено за ч. 2 ст. 113, ч. 1 ст. 114-1, ч. 2 ст. 194 КК України. Окрім 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, вони мають відшкодувати АТ "Укрзалізниця" завдані збитки.

Наразі всі троє перебувають під вартою.

Публічне обвинувачення підтримували прокурори Оболонської окружної прокуратури міста Києва.

﻿
Читайте також
