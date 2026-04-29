У Києві невідомі знищили тюльпани на клумбах у кількох районах

У Києві у ніч на середу невідомі зруйнували клуби "Київзеленбуду" в Святошинському і Шевченківському районах. Квіти вирвали з корінням, їх топтали й розкидали просто на клумбах, повідомили в КМДА.
Частина тюльпанів була отримана від Нідерландів на знак підтримки міста. В адміністрації повідомили, що правоохоронці фіксують обставини і встановлюють причетних.
Постраждали такі локації:
- сквер імені Сергія Виноградського;
- Каштановий бульвар;
- Львівська площа;
- сквер Артема Соханя;
- Берестейський проспект.
"Якщо вам відома будь-яка інформація про цей випадок або осіб, причетних до вандалізму, повідомте правоохоронців за номером 102", – додали в КМДА.