Київ

У Києві невідомі знищили тюльпани на клумбах у кількох районах

Правоохоронці вивчать інформацію з камер. 

У Києві вандали пошкодили клумби
Фото: КМДА

У Києві у ніч на середу невідомі зруйнували клуби "Київзеленбуду" в Святошинському і Шевченківському районах. Квіти вирвали з корінням, їх топтали й розкидали просто на клумбах, повідомили в КМДА.

Частина тюльпанів була отримана від Нідерландів на знак підтримки міста. В адміністрації повідомили, що правоохоронці фіксують обставини і встановлюють причетних. 

Постраждали такі локації:

  • сквер імені Сергія Виноградського;
  • Каштановий бульвар;
  • Львівська площа;
  • сквер Артема Соханя;
  • Берестейський проспект.

"Якщо вам відома будь-яка інформація про цей випадок або осіб, причетних до вандалізму, повідомте правоохоронців за номером 102", – додали в КМДА. 

Знищені клумби в Києві
Фото: КМДА в Telegram
Знищені клумби в Києві

Знищені клумби
Фото: КМДА в Telegram
Знищені клумби

