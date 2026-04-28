На маршруті Київ-Ужгород з'явився новий флагманський потяг "Сакура"

12 вагонів мають брендування квітками сакури, а провідниці одягнені в стилізований одяг.

Фото: Facebook/Укрзалізниця

В Україні з'явився новий флагманський потяг "Сакура" на маршруті Київ-Ужгород.

Про це повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій.

"28 квітня запустили новий флагманський поїзд «Сакура», який поєднує Київ та Ужгород – міста, де навесні квітнуть сакури, символ Японії", - йдеться в повідомленні. 

12 вагонів поїзда оздобили зображенням пелюсток сакури, а провідниці працюють у закарпатських хустках, які створили спеціально до запуску. 

Пасажири поїзда отримають доступ до онлайн-порталу про японську культуру, архітектуру та мистецтво, а також зможуть ознайомитися з елементами японського меню, настільними іграми та спільними українсько-японськими культурними проєктами.

«Загалом Японія вже надала Україні допомоги на понад 15 мільярдів доларів – фінансової, гуманітарної та технічної. У межах грантових програм ми координуємо чотири фази екстреного відновлення на суму близько 700 млн доларів і очікуємо підписання наступної фази ще на 40 млн доларів. Це проєкти в енергетиці, транспорті, медицині, водопостачанні та розмінуванні, які працюють по всій країні», – зазначив віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

До складу потяга увійшли нові вагони, виготовлені в Україні у 2026 році. Це перші з 100 вагонів, замовлених у 2025 році в межах договору між Укрзалізницею та Крюківським вагонобудівним заводом. Загальна вартість контракту становить близько 6,5 млрд грн, за рахунок коштів державного бюджету.

"Нові вагони мають низку покращень для пасажирів: сучасні системи безпеки з камерами спостереження, покращені акумуляторні батареї, додаткові рішення для подорожей із дітьми, інклюзивні елементи, а також функціональні деталі комфорту в купе", - йдеться в повідомленні.

  • Україна підписала із ЄБРР Меморандум про залучення гранту на 54 млн євро для Укрзалізниці. Кошти підуть на безбар’єрність, розвиток власної генерації та створення УЗ Академії.
﻿
