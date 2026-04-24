Із 27 квітня в Києві почнуть діяти нові тарифи на послуги користування майданчиками для платного паркування КП «Київтранспарксервіс», передає КМДА.

Одночасно для фізичних осіб, які сплачують податки до бюджету столиці, запроваджують нову послугу – підписку на паркування у форматі пільгових місячних абонементів.

Оформити підписку можна буде через застосунок Київ Цифровий з 8:00 27 квітня.

«Місто не ставить перед собою мети робити паркування джерелом великих прибутків, бо для нас паркування – це про культуру використання спільного простору, про цифровий сервіс максимальної прозорості. Підвищення дисципліни платежів за паркування ми хочемо досягати не через інспекторську функцію і збільшення кількості штрафів. А через пропозицію унікальної угоди для киян – «підписки» на паркування із шаленою знижкою для платників податків. І ми віримо, що вона сподобається нашим користувачам», – зауважив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Костянтин Усов.

Нові тарифи та впровадження абонементів вже затверджені відповідними розпорядженнями, що будуть опубліковані на Офіційному порталі Києва.

Так, з 8:00 27 квітня 2026 року вартість погодинного паркування на майданчиках КП «Київтранспарксервіс» становитиме:

у І зоні – 40 грн за годину,

у ІІ зоні – 30 грн за годину,

у ІІІ зоні – 10 грн за годину.

Водночас для громадян-платників податків у місті запроваджують майже 90% знижку на місячну підписку на паркування. Її вартість становитиме:

ІІІ зона – 299 грн на місяць,

ІІ зона – 999 грн на місяць,

весь Київ без обмежень – 1499 грн на місяць.

Йдеться про фізичних осіб, які мають оподатковуваний дохід або інші об’єкти оподаткування та сплачують податки: найманих працівників, ФОП, осіб, які отримують інші оподатковувані доходи, власників майна, за яке передбачена сплата податків, а також працюючих пенсіонерів. Студенти можуть належати до цієї категорії лише за наявності оподатковуваного доходу.

Для підтвердження статусу платника податків місто впроваджує цифровий механізм верифікації в застосунку Київ Цифровий. Там користувачі зможуть не лише підтвердити право на знижку, а й оформити підписку на паркування. Після активації вона одразу закріплюватиметься за номером автомобіля, тож щоразу окремо розпочинати паркування в застосунку не потрібно. Інспектор одразу бачитиме інформацію про оплату.

До кінця 2026 року один платник податків зможе оформлювати не більше двох абонементів на місяць без підтвердження прав на автомобіль.

Разом із тарифами оновлено межі паркувальних зон. Водіїв просять орієнтуватися на відповідні інформаційні знаки – саме вони визначають актуальну зону паркування.