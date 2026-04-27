Торік собівартість перевезення одного пасажира в метро Києва становила понад 43 грн

Торік собівартість перевезення одного пасажира в метро Києва становила 43,68 гривень, а в наземному комунальному транспорті – 23,20. Про це в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили на запит "Економічної правди".

Для метро й наземного транспорту діють різні нормативні підходи, тому розрахунок собівартості відрізняється. Для КП "Київпастранс" використовують методичні рекомендації міністерства та порядки формування тарифів на міський електротранспорт і автомобільний транспорт.

Амортизацію в обох випадках включають до собівартості, але для автобусних перевезень не враховують амортизацію частини рухомого складу і об'єктів, придбаних або відремонтованих коштом міського бюджету.

Для метро амортизація входить до планової собівартості як джерело фінансування капітальних інвестицій. Торік її обсяг зріс із 5,02 млрд до 6,09 млрд грн. Зокрема, через переоцінку транспортних засобів.

Для наземного транспорту “Київпастрансу” сума амортизації, включеної до собівартості, становила 1,76 млрд грн у 2024 році та 1,70 млрд грн у 2025.

“У КМДА також заявили, що амортизація є невід'ємною частиною собівартості, бо відображає зношення інфраструктури і рухомого складу та дає змогу планувати оновлення”, – йдеться в матеріалі.