Торік собівартість перевезення одного пасажира в метро Києва становила понад 43 грн

Торік собівартість перевезення одного пасажира в метро Києва становила 43,68 гривень, а в наземному комунальному транспорті – 23,20. Про це в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА повідомили на запит "Економічної правди".
Для метро й наземного транспорту діють різні нормативні підходи, тому розрахунок собівартості відрізняється. Для КП "Київпастранс" використовують методичні рекомендації міністерства та порядки формування тарифів на міський електротранспорт і автомобільний транспорт.
Амортизацію в обох випадках включають до собівартості, але для автобусних перевезень не враховують амортизацію частини рухомого складу і об'єктів, придбаних або відремонтованих коштом міського бюджету.
Для метро амортизація входить до планової собівартості як джерело фінансування капітальних інвестицій. Торік її обсяг зріс із 5,02 млрд до 6,09 млрд грн. Зокрема, через переоцінку транспортних засобів.
Для наземного транспорту “Київпастрансу” сума амортизації, включеної до собівартості, становила 1,76 млрд грн у 2024 році та 1,70 млрд грн у 2025.
“У КМДА також заявили, що амортизація є невід'ємною частиною собівартості, бо відображає зношення інфраструктури і рухомого складу та дає змогу планувати оновлення”, – йдеться в матеріалі.
- Вартість однієї поїздки метро в Києва становить 8 гривень. Таку саму суму пасажири сплачують за поїздку в комунальному транспорті – автобусах, тролейбусах і трамваях. При цьому вартість проїзду у приватних перевізників становить 15-20 гривень – здорожчання відбулося навесні, у зв'язку з паливною кризою, спричиненою війною на Близькому Сході.
- У зв'язку з глобальним подорожчанням у КМДА повідомили, що місто розгляне підняття вартості поїздок у комунальному транспорті.
- У квітні в КМДА повідомили, що зараз собівартість однієї поїздки в міському транспорті становить близько 44 гривень. Поки що нову вартість поїздок міська влада не озвучувала.