Генштаб: на фронті з початку доби відбулося 54 бої

Від початку доби ворог 54 рази атакував позиції Сил оборони. Росіяни продовжують безуспішно атакувати позиції ЗСУ в районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рогізне, Бачівськ, Волфине, Іскрисківщина, Товстодубове, Стара Гута, Прогрес, Мішутине, на Чернігівщині – Хрінівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Відбулося два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник сьогодні не проводив активних дій.

На Лиманському напрямку у бік населених пунктів Дробишеве та Лиман наші захисники відбили два ворожі штурми.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції наших оборонців в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру та Степанівки. Три боєзіткнення в даний момент тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у напрямку Олександрограда.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Зірниця, Барвінівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Оріхів.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.