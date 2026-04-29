Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
ГоловнаСуспільствоВійна

Генштаб: на фронті з початку доби відбулося 54 бої

Ворог продовжує здійснювати артилерійські обстріли прикордоння України.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Від початку доби ворог 54 рази атакував позиції Сил оборони. Росіяни продовжують безуспішно атакувати позиції ЗСУ в районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

Про це пише Генштаб ЗСУ.

Тривають артилерійські обстріли прикордонних районів. Сьогодні на Сумщині постраждали населені пункти Кореньок, Рогізне, Бачівськ, Волфине, Іскрисківщина, Товстодубове, Стара Гута, Прогрес, Мішутине, на Чернігівщині – Хрінівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 37 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, два із яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню. Відбулося два боєзіткнення.

На Південно-Слобожанському напрямку противник п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Стариця, Вовчанські Хутори, Охрімівка, Красне Перше. Одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Куп’янському напрямку противник сьогодні не проводив активних дій.

На Лиманському напрямку у бік населених пунктів Дробишеве та Лиман наші захисники відбили два ворожі штурми.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили одну спробу загарбників просунутися в напрямку населеного пункту Рай-Олександрівка.

На Краматорському напрямку ворог один раз атакував позиції наших оборонців в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку загарбники здійснили 13 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Іванопілля, Іллінівки, Русиного Яру та Степанівки. Три боєзіткнення в даний момент тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти 17 разів намагалися потіснити наших воїнів із займаних позицій у бік населених пунктів Новопавлівка, Білицьке, Дорожнє та в районах населених пунктів Родинське, Новоолександрівка, Покровськ, Гришине, Котлине, Удачне, Муравка, Новопідгородне. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Олександрівському напрямку ворог один раз наступав у напрямку Олександрограда. 

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбивали дев’ять ворожих атак у районах Прилук, Оленокостянтинівки, Гуляйполя та у бік Святопетрівки, Цвіткового, Чарівного. Ворог завдав авіаударів у районах населених пунктів Зірниця, Барвінівка, Воздвижівка, Любицьке, Гуляйпільське, Долинка, Чарівне. Два боєзіткнення досі тривають.

На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку в напрямку Новоандріївки, завдав авіаційних ударів по районах населених пунктів Таврійське та Оріхів.

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили два ворожих штурми у районі Антонівського мосту та о. Білогрудий.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці наразі не відбувається. Спроб ворога просуватися не зафіксовано.

Українські війська виснажують ворога вздовж усієї лінії бойового зіткнення та в тилу.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies