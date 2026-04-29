Україна запровадила нові санкції проти росіян причетних до викрадення дітей та "тіньового флоту" РФ

Президент Володимир Зеленський ухвалив нові санкційні рішення проти російських суб’єктів, причетних до викрадення українських дітей, а також проти суден так званого "тіньового флоту" РФ.

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Перший санкційний пакет стосується осіб, які залучені до незаконного вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від родин і держави. До переліку увійшли представники російської влади, колаборанти та пропагандисти.

Другий пакет санкцій охоплює 23 судна, які Росія використовує для експорту нафти в обхід міжнародних обмежень. Частина з них уже перебуває під санкціями партнерів України.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує працювати над синхронізацією санкційної політики з міжнародними союзниками, щоб посилити тиск на Росію.

Крім того, найближчим часом очікується ще один санкційний пакет, який, за словами президента, матиме "особливу вагу".