ГоловнаСуспільствоВійна

Україна запровадила нові санкції проти росіян причетних до викрадення дітей та "тіньового флоту" РФ

Найближчим часом очікується ще один санкційний пакет "особливої ваги".

Володимир Зеленський
Фото: Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський ухвалив нові санкційні рішення проти російських суб’єктів, причетних до викрадення українських дітей, а також проти суден так званого "тіньового флоту" РФ. 

Про це Володимир Зеленський повідомив у соцмережах.

Перший санкційний пакет стосується осіб, які залучені до незаконного вивезення українських дітей із тимчасово окупованих територій, знищення їхньої ідентичності та приховування від родин і держави. До переліку увійшли представники російської влади, колаборанти та пропагандисти.

Другий пакет санкцій охоплює 23 судна, які Росія використовує для експорту нафти в обхід міжнародних обмежень. Частина з них уже перебуває під санкціями партнерів України.

Глава держави наголосив, що Україна продовжує працювати над синхронізацією санкційної політики з міжнародними союзниками, щоб посилити тиск на Росію.

Крім того, найближчим часом очікується ще один санкційний пакет, який, за словами президента, матиме "особливу вагу".

﻿
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies