Генштаб підтвердив ураження елементів російської ППО, складу боєприпасів і пунктів управління дронами

Сили оборони атакували ціні на ТОТ і російській території.

Фото: facebook/Третій армійський корпус

28 квітня і в ніч на 29 квітня підрозділи Сил оборони України завдали низки уражень по об’єктах російських окупантів.

Про це заявив Генеральний штаб ЗСУ.

Зокрема, уразили важливі елементи протиповітряної оборони та радіолокаційного забезпечення росіян. Так, на аеродромі “Кача” (ТОТ АР Крим) уражена радіолокаційна станція “МР-10”, пункт управління ППО та наземний радіолокаційний запитувач “Пароль-4” (1Л22). Також уразили зенітний ракетний комплекс “Тор” у районі Тихонівки Запорізької області.

Крім того, Сили оборони вдарили по об’єктах логістики загарбників - складу боєприпасів у районі Первомайського та нафтобазі “ТЕС” у Сімферополі на  ТОТ АР Крим.

Ще одна успішна атака була на російські пункти управління БпЛА в районах Гуляйполя, Залізничного та Тихонівки Запорізької області, Бондаревського, Комара та в районі села Запоріжжя на Донеччині, а також Тьоткіно Курської області РФ.

Також уражені майстерні підрозділів БпЛА ворога у районах Бондаревського Донецької та Бурчака Запорізької областей.

Крім того, українські підрозділи уразили командно-спостережний пункт противника у районі Покровська на Донеччині.

