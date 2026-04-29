В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
УП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина заклала у свій бюджет на 2027 рік 11,6 млрд євро на допомогу Україні

На 2028-2030 роки передбачили щорічне фінансування у розмірі 8,5 млрд євро. 

Уряд Німеччини затвердив ключові показники бюджету на 2027 рік, які передбачають безпрецедентне зростання витрат на оборону та довгострокову фінансову підтримку України, передає Reuters

Згідно з проєктом, загальний оборонний бюджет Німеччини, що включає прямі видатки, спеціальні фонди та допомогу Києву, сягне 144,9 млрд євро. Це дозволить Берліну випередити графік НАТО, спрямувавши на безпеку 3,1% ВВП уже у 2027 році з перспективою зростання до 3,7% до 2030 року.

Особливу увагу в бюджетному плануванні приділили прямій підтримці України. У 2027 році Німеччина планує виділити на ці потреби 11,6 млрд євро. У середньостроковій перспективі, на період з 2028 по 2030 роки, заклали щорічне фінансування у розмірі 8,5 млрд євро. 

Коментуючи планове зменшення видатків на Україну з 2028 року, міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайл пояснив, що це пов’язано з розблокуванням великого кредиту ЄС на суму 90 млрд євро, який раніше гальмувала Угорщина. Водночас уряд Німеччини запевнив, що закладені в рамковий план цифри не є остаточними і їх можуть переглянути в бік збільшення залежно від реальних потреб України та ситуації на фронті.

Такий масштабний бюджет став можливим завдяки зміні фіскальної політики Німеччини та відмові від жорсткої економії. Для реалізації оборонних та інфраструктурних планів у 2027 році передбачили нові запозичення на 196,5 млрд євро. Крім допомоги Україні, значні кошти спрямують на модернізацію німецького транспорту та цифровізацію.

Читайте також
