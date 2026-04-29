Уряд Німеччини затвердив ключові показники бюджету на 2027 рік, які передбачають безпрецедентне зростання витрат на оборону та довгострокову фінансову підтримку України, передає Reuters.

Згідно з проєктом, загальний оборонний бюджет Німеччини, що включає прямі видатки, спеціальні фонди та допомогу Києву, сягне 144,9 млрд євро. Це дозволить Берліну випередити графік НАТО, спрямувавши на безпеку 3,1% ВВП уже у 2027 році з перспективою зростання до 3,7% до 2030 року.

Особливу увагу в бюджетному плануванні приділили прямій підтримці України. У 2027 році Німеччина планує виділити на ці потреби 11,6 млрд євро. У середньостроковій перспективі, на період з 2028 по 2030 роки, заклали щорічне фінансування у розмірі 8,5 млрд євро.

Коментуючи планове зменшення видатків на Україну з 2028 року, міністр фінансів ФРН Ларс Клінгбайл пояснив, що це пов’язано з розблокуванням великого кредиту ЄС на суму 90 млрд євро, який раніше гальмувала Угорщина. Водночас уряд Німеччини запевнив, що закладені в рамковий план цифри не є остаточними і їх можуть переглянути в бік збільшення залежно від реальних потреб України та ситуації на фронті.

Такий масштабний бюджет став можливим завдяки зміні фіскальної політики Німеччини та відмові від жорсткої економії. Для реалізації оборонних та інфраструктурних планів у 2027 році передбачили нові запозичення на 196,5 млрд євро. Крім допомоги Україні, значні кошти спрямують на модернізацію німецького транспорту та цифровізацію.