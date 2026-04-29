Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Ізраїльський міністр дорікнув Сибізі за коментування краденого зерна в X і сказав, що запит про арешт вивчають

Міністр закордонних справ Ізраїлю Гідеон Саар
Фото: EPA/UPG

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар повідомив, що "відповідні органи" країни вивчають запит України про арешт судна PANOMIRTIS, яким ймовірно крадене українське зерно прибуло до ізраїльських портів. При цьому він дорікнув українському колезі Андрію Сибізі за те, що він опублікував допис про запит на арешт у соцмережах.

Саар написав, що “можна було б очікувати подання офіційного запиту до публікації у Twitter. Ви вчинили інакше, з власних міркувань”.

“Зрештою, ви подали запит пізно вчора ввечері, а тепер підкріплюєте його черговим твітом. Запит наразі розглядається відповідними органами”, – сказав міністр.

Цей допис прокоментував речник українського МЗС Георгій Тихий.

“Ми очікуємо дій, а саме – щоб держава Ізраїль припинила приймати зерно, вкрадене з тимчасово окупованих територій України”, – сказав він. 

Що відбувається

За інформацією України, уже два судна з краденим на окупованій території України зерном прибуло до портів Хайфи. МЗС запросило посла Ізраїлю для вручення йому ноти протесту. Там сказали, що Україна зверталася до Ізраїлю після першого такого судна, але адекватної реакції не отримала.

Саар у відповідь на це сказав, що дипломатичні відносини країн не ведуть через соцмережі і медіа, а звинувачення – це не докази. 

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку санкційного пакету. Він вважає, що влада Ізраїлю не може не знати, яке зерно прибувають до портів. 

