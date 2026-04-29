Ізраїльський міністр дорікнув Сибізі за коментування краденого зерна в X і сказав, що запит про арешт вивчають

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар повідомив, що "відповідні органи" країни вивчають запит України про арешт судна PANOMIRTIS, яким ймовірно крадене українське зерно прибуло до ізраїльських портів. При цьому він дорікнув українському колезі Андрію Сибізі за те, що він опублікував допис про запит на арешт у соцмережах.

Саар написав, що “можна було б очікувати подання офіційного запиту до публікації у Twitter. Ви вчинили інакше, з власних міркувань”.

Dear Minister,

Diplomatic relations, especially between friendly nations, are not conducted on Twitter or in the media.



Allegations are not evidence.

Evidence substantiating the allegations have yet to be provided.

You did not even submit a request for legal assistance before… https://t.co/3pWztyRMyk — Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) April 27, 2026

“Зрештою, ви подали запит пізно вчора ввечері, а тепер підкріплюєте його черговим твітом. Запит наразі розглядається відповідними органами”, – сказав міністр.

Цей допис прокоментував речник українського МЗС Георгій Тихий.

“Ми очікуємо дій, а саме – щоб держава Ізраїль припинила приймати зерно, вкрадене з тимчасово окупованих територій України”, – сказав він.

With all due respect, Your Excellency, we expect action, namely for the State of Israel to stop accepting grain stolen from Ukraine’s temporarily occupied territories. When such action is taken, we will be most happy to receive relevant messages via X (former Twitter), WhatsApp,… https://t.co/8n9WVF4G8e — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) April 29, 2026

Що відбувається

За інформацією України, уже два судна з краденим на окупованій території України зерном прибуло до портів Хайфи. МЗС запросило посла Ізраїлю для вручення йому ноти протесту. Там сказали, що Україна зверталася до Ізраїлю після першого такого судна, але адекватної реакції не отримала.

Саар у відповідь на це сказав, що дипломатичні відносини країн не ведуть через соцмережі і медіа, а звинувачення – це не докази.

Після цього президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку санкційного пакету. Він вважає, що влада Ізраїлю не може не знати, яке зерно прибувають до портів.