ГоловнаСвіт

Цензура Трампа: Disney загрожує втрата телевізійних ліцензій через жарт Джиммі Кіммела

Президент США почав реалізацію плану помсти відомому коміку.

Фото: Newsweek

Федеральна комунікаційна комісія США ініціювала перегляд ліцензій телевізійних станцій, які належать компанії Disney. Це рішення пов'язують зі скандалом, який виник через жарт ведучого шоу на ABC Джиммі Кіммела про першу леді Меланію Трамп.

Як пише BBC, чиновники розпочали проти ABC розслідування за звинуваченням у дискримінації після того, як комік сказав у своїй авторській програмі, що дружина президента "сяє так, наче скоро стане вдовою". Відкликання ліцензій на американському телебаченні не відбувалося ось вже понад 40 років.

Трамп закликав негайно звільнити Кіммела і закрити його шоу, пов'язавши жарт зі спробою замаху на його життя у Вашингтоні під час зібрання Асоціації журналістів Білого дому. Етер з насмішкою щодо президентського подружжя вийшов за кілька днів до стрілянини.

Disney наполягає на тому, що усі телемережі компанії працюють у суворій відповідності до правил комісії. Експерти кажуть, що медіагігант може сміливо подавати позов до суду, адже дії чиновників містять ознаки порушення першої поправки до конституції США щодо свободи слова.

  • Сам Кіммел заявив, що не вважає своє висловлювання закликом до насильства і підкреслив, що роками публічно говорив про неприйнятність збройних нападів, особливо з політичних мотивів. Ведучий пояснив, що жарт було засновано лише на тому факті, що Трампу майже 80 років, а Меланія молодша за самого Кіммела. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies