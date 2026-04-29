Цензура Трампа: Disney загрожує втрата телевізійних ліцензій через жарт Джиммі Кіммела

Федеральна комунікаційна комісія США ініціювала перегляд ліцензій телевізійних станцій, які належать компанії Disney. Це рішення пов'язують зі скандалом, який виник через жарт ведучого шоу на ABC Джиммі Кіммела про першу леді Меланію Трамп.

Як пише BBC, чиновники розпочали проти ABC розслідування за звинуваченням у дискримінації після того, як комік сказав у своїй авторській програмі, що дружина президента "сяє так, наче скоро стане вдовою". Відкликання ліцензій на американському телебаченні не відбувалося ось вже понад 40 років.

Трамп закликав негайно звільнити Кіммела і закрити його шоу, пов'язавши жарт зі спробою замаху на його життя у Вашингтоні під час зібрання Асоціації журналістів Білого дому. Етер з насмішкою щодо президентського подружжя вийшов за кілька днів до стрілянини.

Disney наполягає на тому, що усі телемережі компанії працюють у суворій відповідності до правил комісії. Експерти кажуть, що медіагігант може сміливо подавати позов до суду, адже дії чиновників містять ознаки порушення першої поправки до конституції США щодо свободи слова.