Латвія передає ЗСУ додаткові бронемашини

Військова підтримка України з боку Латвії у 2025 році становила 0,3% від ВВП, заявила глава латвійського МЗС.

Уряд Латвії вирішив передати Збройним Силам України додаткові бойові гусеничні машини CVR(T).

Про це повідомила очільниця латвійського МЗС Байба Браже.

«Військова підтримка України з боку Латвії у 2025 році становила 0,3% від ВВП. Ми й надалі дбатимемо про те, щоб Україна була сильна на полі бою, оскільки це наблизить мир за столом переговорів», - наголосила браже.