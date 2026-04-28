ГоловнаСвіт

Латвія передає ЗСУ додаткові бронемашини

Військова підтримка України з боку Латвії у 2025 році становила 0,3% від ВВП, заявила глава латвійського МЗС.

бронемашина CVR(T), тип Scimitar Mk2
Фото: Hamish Burke

Уряд Латвії вирішив передати Збройним Силам України додаткові бойові гусеничні машини CVR(T).

Про це повідомила очільниця латвійського МЗС Байба Браже.

«Військова підтримка України з боку Латвії у 2025 році становила 0,3% від ВВП. Ми й надалі дбатимемо про те, щоб Україна була сильна на полі бою, оскільки це наблизить мир за столом переговорів», - наголосила браже.

  • Раніше українське Міноборони повідомляло, що CVR(T) – Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) – це серія легких британських бронемашин, що стоять на озброєнні в різних країнах світу.
  • Їхньою ключовою особливістю є висока маневреність. Вона досягається завдяки легкому корпусу з алюмінієвого сплаву, що забезпечує захист від куль та осколків, а також низькому тиску на ґрунт – широкі гусениці не дають машині грузнути у піску чи болоті.
  • У Збройних Силах України застосовують, зокрема, бронемашини типів FV103 Spartan, FV104 Samaritan та FV107 Scimitar Mk2.
