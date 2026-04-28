У Нігерії ісламісти вбили щонайменше 29 людей під час футбольного матчу

Озброєні люди вбили цієї неділі щонайменше 29 людей на північному сході Нігерії. Про це пише France24 з посиланням на місцеву владу.

Свідки стверджують, що нападники цілилися в молодих людей, які зібралися на футбольному полі. Загинуло також кілька жінок, які дивилися гру.

Цей смертельний інцидент є черговим спалахом смертельних заворушень у найнаселенішій країні Африки.

Напад у неділю стався в штаті Адамава, який межує з Камеруном і є осередком насильства з боку джихадистів та місцевих злочинних угруповань. У штаті також поширене насильство між громадами через землю.

Офіс губернатора штату повідомив, що нападники діяли протягом кількох годин, “убивши десятки мешканців, спаливши місця релігійного поклоніння та знищивши майно, зокрема мотоцикли”.

Криза безпеки у Нігерії

Криза безпеки в Нігерії все більше перебуває під пильною увагою – як за кордоном, так і вдома, оскільки до загальних виборів у країні залишилося менше року.

Губернатор звинуватив у нападі бойовиків “Боко Харам”, які активно діють на північному сході Нігерії. Але відповідальність за напад взяла на себе група-конкурент “Західноафриканська провінція” (ISWAP) угруповання “Ісламська держава”.

За даними ООН, з 2009 року джихадистське повстання в Нігерії, яке очолюють переважно "Боко Харам" та її фракція ISWAP, призвело до загибелі десятків тисяч людей та вимушеного переміщення мільйонів людей з цієї частини країни.

Джихадистський конфлікт поширився і на сусідні Нігер, Чад та Камерун.