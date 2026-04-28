В Індонезії заарештували 13 осіб через підозри у знущанні над дітьми у дитсадку

Поліція провела рейд у дитячому садку “Little Aresha” у місті Джок’якарта після отримання інформації від колишнього працівника.

Індонезійська поліція заарештувала 13 осіб після того, як шокуючі знімки ймовірного жорстокого поводження з маленькими дітьми в дитячому садку на острові Ява стали вірусними.

Про це повідомляють The Japan Times з посиланням на місцеву владу.

Минулої п'ятниці поліція провела рейд у дитячому садку “Little Aresha” у місті Джок’якарта після отримання інформації від колишнього працівника.

Записи з камер відеоспостереження, що поширюються в соціальних мережах, показують дітей, більшість віком до 2 років, які лежать на підлозі лише в підгузках, а їхні руки та ноги зв'язані ганчірками. Поліція підтвердила, що відеозапис є автентичним.

Поліція також виявила 20 дітей, зачинених у кімнаті площею всього 3 на 3 метри.

Серед затриманих – 11 працівників дитячих садків, а також директор та керівник фонду, який керував дитячим центром. Серед висунутих їм обвинувачень буде, зокрема, недбалість до дітей.

Як зазначає видання, підозрювані повідомили поліції, що зв'язали деяких дітей, аби ті не турбували інших. Вони стверджували, що в центрі не вистачало персоналу для купання та одягання дітей.

За інформацією поліції, у дитячому садку перебувало близько 100 дітей. Вважається, що жорсткого поводження зазнала більше ніж половина з них.

Один з батьків вихованців дитсадка Норман Віндарто платив близько 1,1 мільйона рупій (64 долари) – половину мінімальної зарплати в Джок'якарті – за своїх двох дітей, які ходили у дитсадок.

Його старша донька, якій зараз 6 років, нещодавно припинила туди ходити. За словами Нормана, вона іноді поверталася додому в синцях, які в закладі пояснювали травмами під час ігор в інших місцях. Його сина неодноразово госпіталізували з пневмонією. Батько припускає, що причиною могло бути те, що дитину змушували спати роздягненою на холодній підлозі.

Згідно із законом Індонезії про захист дітей, підозрюваним загрожує до п'яти років позбавлення волі та штраф у розмірі 100 мільйонів рупій (5 797 доларів).