Король Чарльз розпочав перший за 19 років державний візит у США

Британський король Чарльз ІІІ прибув до Вашингтона з державним візитом на запрошення президента США Дональда Трампа.

Як пише BBC, це перша за 19 років подорож монарха Сполученого Королівства до Америки, яка відбувається на тлі побоювань щодо безпеки у зв'язку зі стріляниною, яку кваліфікували як замах на Трампа.

У Білому домі королівське подружжя Чарльза та Каміли вітали президент та перша леді. Візит розпочався з чаювання, після чого суверену провели невелику екскурсію, зокрема, продемонструвавши вулики на території резиденції глави держави.

Чарльз проведе у США чотири дні, під час яких заплановані урочисті заходи за участі американських збройних сил. Король і президент також проведуть переговори тет-а-тет.

Британія та Сполучені Штати нині перебувають у фазі напруження в дипломатичних відносинах через обмежену участь Лондона в операції США проти Ірану. На батьківщині поїздку Чарльза у Вашингтон навіть вимагали скасувати через дошкульні заяви Трампа на адресу британського уряду.