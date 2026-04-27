ГоловнаСвіт

Стрілянина на вечері з Трампом: нападника звинувачують у замаху на президента

Він залишатиметься за ґратами, поки триває слідство.

Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Чоловікові, який намагався увірватися на вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому зі зброєю, висунули звинувачення у замаху на президента Дональда Трампа, і він залишатиметься за ґратами, поки справа просуватиметься.

Про це передає Associated Press.

Окрім звинувачень у спробі вбивства Трампа, чоловіку також висунули два звинувачення у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Він не визнав своєї провини.

У понеділок суддя задовольнив клопотання прокурора про тримання підозрюваного під вартою до проведення додаткових слухань. 

Вважається, що чоловік подорожував поїздом з Каліфорнії до Чикаго, а потім до Вашингтона, де він зареєструвався як гість готелю, де проходила гала-вечеря.

  • Трамп прокоментував "маніфест" стрільця у Вашингтоні: сказав, що він не педофіл і не ґвалтівник. Американський президент дорікнув журналісті за те, що вона зачитала заяву затриманого. 
  • Увечері 25 квітня в готелі Washington Hall проходила вечеря з кореспондентами за участі президента, першої леді та віцепрезидента. Загалом гостями були близько 2500 людей. Захід урвався стріляниною і затриманням озброєного чоловіка. Президентське подружжя і віцепрезидента евакуювали з приміщення. Затриманим є 31-річний чоловік. Один офіцер служби безпеки отримав поранення. 
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies