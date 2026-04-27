Стрілянина на вечері з Трампом: нападника звинувачують у замаху на президента

Чоловікові, який намагався увірватися на вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому зі зброєю, висунули звинувачення у замаху на президента Дональда Трампа, і він залишатиметься за ґратами, поки справа просуватиметься.
Про це передає Associated Press.
Окрім звинувачень у спробі вбивства Трампа, чоловіку також висунули два звинувачення у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Він не визнав своєї провини.
У понеділок суддя задовольнив клопотання прокурора про тримання підозрюваного під вартою до проведення додаткових слухань.
Вважається, що чоловік подорожував поїздом з Каліфорнії до Чикаго, а потім до Вашингтона, де він зареєструвався як гість готелю, де проходила гала-вечеря.
- Трамп прокоментував "маніфест" стрільця у Вашингтоні: сказав, що він не педофіл і не ґвалтівник. Американський президент дорікнув журналісті за те, що вона зачитала заяву затриманого.
- Увечері 25 квітня в готелі Washington Hall проходила вечеря з кореспондентами за участі президента, першої леді та віцепрезидента. Загалом гостями були близько 2500 людей. Захід урвався стріляниною і затриманням озброєного чоловіка. Президентське подружжя і віцепрезидента евакуювали з приміщення. Затриманим є 31-річний чоловік. Один офіцер служби безпеки отримав поранення.