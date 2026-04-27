Стрілянина на вечері з Трампом: нападника звинувачують у замаху на президента

Він залишатиметься за ґратами, поки триває слідство.

Чоловікові, який намагався увірватися на вечерю Асоціації кореспондентів Білого дому зі зброєю, висунули звинувачення у замаху на президента Дональда Трампа, і він залишатиметься за ґратами, поки справа просуватиметься.

Про це передає Associated Press.

Окрім звинувачень у спробі вбивства Трампа, чоловіку також висунули два звинувачення у незаконному володінні вогнепальною зброєю. Він не визнав своєї провини.

У понеділок суддя задовольнив клопотання прокурора про тримання підозрюваного під вартою до проведення додаткових слухань.

Вважається, що чоловік подорожував поїздом з Каліфорнії до Чикаго, а потім до Вашингтона, де він зареєструвався як гість готелю, де проходила гала-вечеря.