Свириденко обговорила із главою уряду Польщі укладення угоди про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску

Також очільники урядів обговорили енергетичну, безпекову та співпрацю у двосторонній торгівлі.

Юлія Свириденко і Дональд Туск
Фото: Юлія Свириденко

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко зустрілася у Жешуві з главою польського уряду Дональдом Туском. Сторони обговорили оборонну та енергетичну співпрацю та укладення угоди про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску.

Про це Юлія Свириденко написала у Телеграм.

"Українсько-польська співпраця має насичений порядок денний. Ми приділили увагу насамперед обороні, енергетиці, двосторонній торгівлі, розвитку прикордонної та логістичної інфраструктури. Найближчим часом очікуємо на укладення угоди про здійснення контролю у спільних пунктах пропуску та врегулювання технічних питань, пов’язаних із реєстрацією українських перевізників у системі SENT/RMPD", – написала Свириденко.

Також глави урядів обговорили посилення співпраці між енергетичними компаніями "Нафтогаз" та ORLEN, а також участь польських компаній у приватизаційних процесах в Україні.

Юлія Свириденко під час зустрічі із Дональдом Туском
Фото: Юлія Свириденко
Юлія Свириденко під час зустрічі із Дональдом Туском

"Подякувала Прем’єр-міністру за особистий внесок у розблокування 20-го пакета санкцій та позики ЄС у розмірі 90 млрд євро. Для нас важливо, щоб уже найближчим часом надійшла перша її частина для підтримки нашої обороноздатності та бюджетних потреб. Ми також очікуємо якнайшвидшого початку переговорів за всіма кластерами в контексті набуття членства України в ЄС", – додає Свириденко.

Очільниця українського уряду подякувала Польщі за підготовку до проведення цьогорічної Ukraine Recovery Conference у Гданську і запросила Туска взяти участь у Четвертому міжнародному саміті міст та регіонів України, який відбудеться в травні у Києві напередодні URC 2026.

