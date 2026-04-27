Міністр закордонних справ Ірану зустрінеться у РФ з Путіним

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі проведе консультації з російськими союзниками щодо війни на Близькому Сході.
Про це Арагчі сказав медіа у російському Санкт-Петербургу, повідомляє BBC.
Арагчі має зустрітися з лідером РФ Володимиром Путіним. У вихідні він відвідав Пакистан та Оман.
За його словами, надмірні вимоги США призвели до провалу мирних переговорів в Ісламабаді.
Міністр також повідомив, що Іран та Оман досягнули домовленості про подальші переговори щодо Ормузької протоки. Іранець підкреслив, що безпечний прохід цим водним шляхом “залишається глобальною проблемою”.
- Раніше повідомлялося, що військові США розробляють кілька сценаріїв імовірних ударів по іранських об’єктах в Ормузькій протоці на випадок зриву перемир’я.