Міністр закордонних справ Ірану зустрінеться у РФ з Путіним

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі проведе консультації з російськими союзниками щодо війни на Близькому Сході.

Про це Арагчі сказав медіа у російському Санкт-Петербургу, повідомляє BBC.

Арагчі має зустрітися з лідером РФ Володимиром Путіним. У вихідні він відвідав Пакистан та Оман.

За його словами, надмірні вимоги США призвели до провалу мирних переговорів в Ісламабаді.

Міністр також повідомив, що Іран та Оман досягнули домовленості про подальші переговори щодо Ормузької протоки. Іранець підкреслив, що безпечний прохід цим водним шляхом “залишається глобальною проблемою”.