Фон дер Ляєн вважає передчасним скасування санкцій проти Ірану

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вважає передчасним пом’якшення санкцій проти Ірану, оскільки не усунені причини їхнього запровадження.

Про це вона заявила журналістам в Берліні, передає "Радіо Свобода".

"Ця причина – поведінка Ірану щодо власного населення. Лише цього року, на початку року, режим убив 17 тисяч молодих людей. Це придушення прав людини, зокрема прав жінок в Ірані, а також багато інших питань, які стали причиною санкцій", – нагадала очільниця ЄС.

Фон дер Ляєн додала, що для скасування санкцій потрібні "фундаментальні зміни в Ірані", про які, на її думку, поки зарано говорити.