Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
У Колумбії зросла кількість жертв внаслідок вибуху бомби в автобусі

У регіон вирушив міністр оборони Педро Санчес.

У Колумбії зросла кількість жертв внаслідок вибуху бомби в автобусі
У Колумбії зросла кількість жертв внаслідок вибуху бомби в автобусі
Фото: EPA/UPG

Кількість жертв унаслідок вибуху бомби на шосе на південному заході Колумбії, що стався у суботу, зросла до щонайменше 19 людей, повідомляє DW.

Влада звинувачує у нападі наркобарона, який колись був частиною партизанської групи “Революційні збройні сили Колумбії” (FARC).

Щонайменше 38 людей, зокрема п'ятеро дітей, отримали поранення внаслідок нападу. Інцидент стався за місяць до президентських виборів у країні.

Президент Густаво Петро звинуватив у нападі Івана Мордіско – одного з найбільш розшукуваних злочинців Колумбії, якого лідер лівих порівняв із покійним наркобароном Пабло Ескобаром. Мордіско – дисидент нині розформованих Революційних збройних сил Колумбії (FARC), який діє в цьому регіоні. Він відмовився від мирної угоди, підписаної між FARC та державою у 2016 році.

Суботній напад – останній у серії вибухів, спрямованих проти громадської інфраструктури.

За словами командувача Збройних сил Колумбії Уго Лопеса, за останні два дні в департаментах Вальє-дель-Каука та Каука сталося щонайменше 26 інцидентів, які торкнулися лише цивільного населення.

Ці інциденти спонукали до направлення до регіону високопосадовців, зокрема міністра оборони Педро Санчеса.

