Військові витрати різко зросли в Європі та Азії, досягнувши рівнів, яких не було 16 років

Глобальні військові витрати у 2025 році зросли майже на 3%, головним чином через значне збільшення оборонних бюджетів у Європі та Азії.

Як пише CNN, про це йдеться у звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру.

У Європі витрати зросли на 14% – до 864 млрд доларів, а в Азії та Океанії – на 8,1%, до 681 млрд доларів.

Загалом у світі на військові потреби витратили майже 2,9 трлн доларів, що становить 2,5% світового ВВП. Це найвищий рівень із 2009 року. Найбільшими витратниками залишаються США (954 млрд доларів), Китай (336 млрд), Росія (190 млрд), Німеччина та Індія, які разом формують 58% глобальних витрат.

Особливо швидко витрати зростали серед союзників США. У країнах НАТО в Європі зафіксовано найбільший стрибок із 1953 року, зокрема в Бельгії, Іспанії, Норвегії, Данії, Німеччині, Польщі та Канаді. В Азії значне зростання показали Японія, Австралія та Філіппіни на тлі регіональної напруги та невизначеності щодо підтримки США.

Китай продовжив нарощувати військові витрати (+7,4%), а Тайвань збільшив їх на 14,2% – найбільше за десятиліття. Україна стала країною з найвищою часткою військових витрат від ВВП – близько 40%, тоді як Росія витрачає 7,5% ВВП на оборону.

В інших регіонах також спостерігається зростання: в Африці витрати підскочили на 8,5%, а Індія збільшила бюджет на 8,9% через напруження з Пакистаном. На Близькому Сході найбільше витрачає Саудівська Аравія, тоді як витрати Ізраїлю дещо знизилися після припинення бойових дій у Газі.

Аналітики прогнозують подальше зростання витрат у 2026 році й надалі, зокрема через війну проти Ірану. США вже схвалили понад 1 трлн доларів оборонного бюджету на 2026 рік, а адміністрація Дональда Трампа пропонує збільшити його до 1,5 трлн доларів у 2027 році.