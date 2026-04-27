Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
ГоловнаСвіт

Reuters: нафтогазові доходи РФ можуть зрости у травні

Зростання доходів Кремля зумовлене стрибком цін на енергоносії через ситуацію на Близькому Сході.

Reuters: нафтогазові доходи РФ можуть зрости у травні
Нафтогазові доходи Росії у травні можуть зрости через підвищення світових цін на енергоносії, спричинене ситуацією на Близькому Сході. 

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні розрахунки.

За оцінками агентства, податкові надходження РФ від нафти та газу у травні можуть становити близько 650 млрд рублів (приблизно $8,65 млрд), що перевищує показник травня 2025 року — 512,7 млрд рублів.

Зростання доходів РФ пов’язують із підвищенням світових цін на енергоносії, яке зумовлене війною в Ірані та блокадою Ормузької протоки. Це призвело до чергового загострення на глобальному енергетичному ринку.

Водночас, за підсумками перших п’яти місяців 2026 року, сукупні доходи Росії від нафти та газу можуть виявитися нижчими, ніж за аналогічний період 2025 року. 

Згідно з розрахунками Reuters, з січня по травень 2026 року РФ може отримати понад 2,94 трлн рублів, тоді як за той самий період 2025 року — 3,16 трлн рублів.

  • Раніше Bloomberg писав, що різке зростання цін на нафту, спричинене загостренням ситуації на Близькому Сході та війною США з Іраном, тимчасово збільшило експортні доходи Росії до найвищого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Однак цей фактор не здатний суттєво підтримати ослаблену російську економіку, яка наближається до рецесії.
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies