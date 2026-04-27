​Мерц назвав "нереалістичним" вступ України до ЄС із 2028 року

Водночас він наголосив, що ЄС має щось запропонувати Україні, оскільки, на його думку, у разі мирного врегулювання частина територій України може залишитися окупованими.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц назвав швидкий вступ України в Європейський Союз нереалістичним. 

Відповідну заяву він зробив під час візиту до гімназії Карола Великого в Марсберзі, передає DW.

"Це не спрацює. 1 січня 2028 року також нереалістично", - прокоментував Мерц. 

Він обґрунтував це неможливістю прийняти в ЄС країну, яка перебуває у стані війни. 

"Війна має закінчитися", - додав Мерц.

Крім того, за його словами, Україна повинна виконати всі умови. "Наприклад, верховенство права. Питання корупції також покращилося, але це все ще недостатньо добре", - зазначив Мерц.

Водночас він наголосив, що ЄС має щось запропонувати Україні, оскільки, на його думку, у разі мирного врегулювання частина територій України може залишитися не під її контролем. 

За словами канцлера, якщо Зеленський погодиться на такий сценарій, йому доведеться пояснити українцям це рішення, зокрема через референдум, показавши, що натомість Україні відкрили шлях до Європи.

"Ми повинні дати переконливу відповідь на це питання", - сказав Мерц. 

  • Раніше український віцепрем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка заявляв, що країни ЄС працюють над моделлю вступу України до Євросоюзу, і в першій половині цього року можуть її сформулювати.
  • Президент України Володимир Зеленський також неодноразово висловлюв сподівання на вступ до ЄС у 2027 році
  • 24 квітня  лідери ЄС заявили, що попередні умови для початку першого етапу процесу вступу України вже сформовані. На саміті на Кіпрі вони погодилися, що перші переговори про вступ можуть розпочатися найближчими тижнями або місяцями.
﻿
