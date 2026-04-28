Республіканці хочуть фінансувати бальну залу Трампа з державного бюджету

Потребу у будівництві в Білому домі тепер аргументують замахом на президента.

Група сенаторів від Республіканської партії хоче профінансувати будівництво бальної зали у Білому домі з федерального бюджету, аргументуючи це інцидентом зі стріляниною на заході, де був присутній Дональд Трамп.

Як пише Bloomberg, однопартійці глави держави пояснюють, що йдеться про питання безпеки. Мовляв, якби на території резиденції президента у Вашингтоні було місце для проведення масових заходів, то очільнику держави не довелось би залишати Білий дім і наражатися на ризик.

Додатково сенатори внесли до свого законопроєкту вимогу відновити фінансування міністерства внутрішньої безпеки США, яке залишилося без коштів через вбивство міграційною службою ICE двох людей у Міннеаполісі. Саме це відомство контролює Секретну службу, яка забезпечує охорону президента.

Сам Дональд Трамп теж пов'язав те, що у його пресслужбі назвали замахом, з відсутністю у Білому домі захищеної бальної зали.