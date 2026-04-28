Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
Чому удари по російських азотних заводах важать більше, ніж удари по НПЗ
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають "великим російським балетом", — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов'язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Республіканці хочуть фінансувати бальну залу Трампа з державного бюджету

Потребу у будівництві в Білому домі тепер аргументують замахом на президента.

Республіканці хочуть фінансувати бальну залу Трампа з державного бюджету
Макет Білого дому з новою бальною залою
Фото: EPA/UPG

Група сенаторів від Республіканської партії хоче профінансувати будівництво бальної зали у Білому домі з федерального бюджету, аргументуючи це інцидентом зі стріляниною на заході, де був присутній Дональд Трамп.

Як пише Bloomberg, однопартійці глави держави пояснюють, що йдеться про питання безпеки. Мовляв, якби на території резиденції президента у Вашингтоні було місце для проведення масових заходів, то очільнику держави не довелось би залишати Білий дім і наражатися на ризик.

Додатково сенатори внесли до свого законопроєкту вимогу відновити фінансування міністерства внутрішньої безпеки США, яке залишилося без коштів через вбивство міграційною службою ICE двох людей у Міннеаполісі. Саме це відомство контролює Секретну службу, яка забезпечує охорону президента. 

Сам Дональд Трамп теж пов'язав те, що у його пресслужбі назвали замахом, з відсутністю у Білому домі захищеної бальної зали. 

  • Заради спорудження місця для прийомів у Білому домі знищили історичне Східне крило, що архітектурними комісіями було визнано вандалізмом. Суд навіть видав заборону на продовження робіт, аргументуючи це тим, що президент є не власником, а лише розпорядником своєї резиденції.
  • Проте згодом адміністрація Трампа виграла апеляцію, отримавши дозвіл на будівництво, поки справа повернулася до суду першої інстанції.
