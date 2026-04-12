Суд дозволив Трампу тимчасово продовжити будівництво бального залу в Білому домі

Суд дозволив адміністрації президента США Дональд Трамп тимчасово продовжити будівництво бального залу в Білому домі.

Про таке рішення Федерального апеляційного суду Сполучених Штатів, повідомляє Радіо Свобода.

Водночас ключові питання повернули на розгляд суду нижчої інстанції.

Окружний суддя Річард Леон має уточнити низку питань, пов’язаних із національною безпекою, які можуть вплинути на продовження робіт.

Суд дозволив Білому дому продовжувати будівництво до 17 квітня, фактично надавши адміністрації ще три дні до набуття чинності попередньої заборони.

Минулого місяця Леон постановив призупинити реалізацію проєкту вартістю 400 мільйонів доларів, доки президент не отримає схвалення Конгресу. Водночас він дозволив виконувати роботи, необхідні для “безпеки і захисту” Білого дому.

Трамп наполягає, що це рішення дає змогу продовжувати будівництво, зокрема з урахуванням планів встановлення куленепробивного скла, бомбосховищ та інших елементів безпеки.

Позов проти проєкту подала організація "National Trust for Historic Preservation", яка оскаржує будівництво. Національний фонд охорони історичної спадщини – це некомерційна організація, створена у1949 році Конгресом США для збереження пам'яток. Її представники заявили, що не погоджуються з трактуванням рішення суду з боку президента та звернулися по додаткові роз’яснення.

Раніше федеральний суддя наказав зупинити будівництво запропонованого президентом Дональдом Трампом бальної зали Білого дому, який має бути побудований на місці знесеного Східного крила. У судовому рішенні зазначається, що “президент Сполучених Штатів є розпорядником Білого дому”, однак “він не є власником”.

Суддя Річард Дж. Леон виніс рішення у відповідь на юридичний заперечення Національного фонду охорони історичної спадщини США, задовольнивши його клопотання про попередню заборону, і заявивши, що проєкт будівництва бальної зали має бути зупинений, доки Конгрес не дозволить його завершення.

Модернізація Східного крила Білого дому

У жовтні 2025 року розпочався демонтаж частини фасаду Східного крила Білого дому для будівництва бальної зали, ініційованого президентом Дональдом Трампом.

Очікується, що проєкт бальної зали коштуватиме понад 250 мільйонів доларів, які, за словами Трампа, будуть сплачені ним самим і донорами.

Нинішня зала, де проводяться офіційні прийоми, розрахована на 200 осіб. Заходи з великою кількістю учасників проводяться у дворі Білого дому під спеціально навісами, що споруджуються.

Остання масштабна модернізація будівлі проводилася у 50-х роках минулого століття.