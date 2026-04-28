Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
​"Сором для всієї системи": голова МВС назвав ганебною поведінку поліцейських під час теракту в Києві
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
У Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
ВідеоУ Києві призначено службове розслідування щодо стрільби по авто порушника, який тікав від групи оповіщення ТЦК
BBC: Ормузькою протокою пройшла розкішна яхта, пов’язана зі союзником Путіна

142-метровий розкішний човен “Nord”, пов'язаний підсанкційним російським мільярдером Олексієм Мордашовим, проплив з Дубая до столиці Оману.

Яхта "Nord"
Фото: EPA/UPG

Суперяхта, пов'язана з одним із ключових союзників президента Росії Володимира Путіна, пройшла Ормузькою протокою попри блокаду критично важливого судноплавного каналу.

Про це повідомляє BBC.

142-метровий розкішний човен “Nord”, пов'язаний підсанкційним російським мільярдером Олексієм Мордашовим, вирушив з Дубая до Маскату – столиці Омані минулими вихідними. Це одне з небагатьох приватних суден, які пройшли протокою за останні місяці.

Мордашов, який має тісні зв'язки з Путіним, не вказаний як офіційний власник розкішного човен. Однак записи “Nord” вказують на те, що у 2022 році судно було зареєстровано на фірму, що належить його дружині.

Згідно з даними платформи Marine Traffic,“Nord”, вартість якого оцінюється в понад 500 мільйонів доларів, вирушив з Дубая в п'ятницю ввечері та прибув до Аль-Мудж – пристані для яхт у Маскаті, в неділю вранці. 

“Nord” пройшов протоку, хоча приватні судна переважно уникають її з початку бойових дій.

  • Іран продовжує обмежувати судноплавство Ормузькою протокою після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що американські війська запровадять блокаду іранських портів.
  • Приблизно п'ята частина світових поставок сирої нафти та зрідженого природного газу зазвичай проходить цим водним шляхом.
  • Поки довгострокові мирні переговори між двома сторонами зайшли в глухий кут, Тегеран цього тижня зосередив свої дипломатичні зусилля на зміцненні відносин з Росією. У понеділок президент Росії Володимир Путін прийняв іранську делегацію в Санкт-Петербурзі, де міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі високо оцінив їхні “стратегічні відносини”.
  • Путін сказав Арагчі, що іранський народ “мужньо бореться” за свій суверенітет перед обличчям тиску Америки та Ізраїлю.
Читайте також
