Суперяхта, пов'язана з одним із ключових союзників президента Росії Володимира Путіна, пройшла Ормузькою протокою попри блокаду критично важливого судноплавного каналу.
Про це повідомляє BBC.
142-метровий розкішний човен “Nord”, пов'язаний підсанкційним російським мільярдером Олексієм Мордашовим, вирушив з Дубая до Маскату – столиці Омані минулими вихідними. Це одне з небагатьох приватних суден, які пройшли протокою за останні місяці.
Мордашов, який має тісні зв'язки з Путіним, не вказаний як офіційний власник розкішного човен. Однак записи “Nord” вказують на те, що у 2022 році судно було зареєстровано на фірму, що належить його дружині.
Згідно з даними платформи Marine Traffic,“Nord”, вартість якого оцінюється в понад 500 мільйонів доларів, вирушив з Дубая в п'ятницю ввечері та прибув до Аль-Мудж – пристані для яхт у Маскаті, в неділю вранці.
“Nord” пройшов протоку, хоча приватні судна переважно уникають її з початку бойових дій.
- Іран продовжує обмежувати судноплавство Ормузькою протокою після того, як президент США Дональд Трамп оголосив, що американські війська запровадять блокаду іранських портів.
- Приблизно п'ята частина світових поставок сирої нафти та зрідженого природного газу зазвичай проходить цим водним шляхом.
- Поки довгострокові мирні переговори між двома сторонами зайшли в глухий кут, Тегеран цього тижня зосередив свої дипломатичні зусилля на зміцненні відносин з Росією. У понеділок президент Росії Володимир Путін прийняв іранську делегацію в Санкт-Петербурзі, де міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі високо оцінив їхні “стратегічні відносини”.
- Путін сказав Арагчі, що іранський народ “мужньо бореться” за свій суверенітет перед обличчям тиску Америки та Ізраїлю.