Суперяхта, пов'язана з одним із ключових союзників президента Росії Володимира Путіна, пройшла Ормузькою протокою попри блокаду критично важливого судноплавного каналу.

Про це повідомляє BBC.

142-метровий розкішний човен “Nord”, пов'язаний підсанкційним російським мільярдером Олексієм Мордашовим, вирушив з Дубая до Маскату – столиці Омані минулими вихідними. Це одне з небагатьох приватних суден, які пройшли протокою за останні місяці.

Мордашов, який має тісні зв'язки з Путіним, не вказаний як офіційний власник розкішного човен. Однак записи “Nord” вказують на те, що у 2022 році судно було зареєстровано на фірму, що належить його дружині.

Згідно з даними платформи Marine Traffic,“Nord”, вартість якого оцінюється в понад 500 мільйонів доларів, вирушив з Дубая в п'ятницю ввечері та прибув до Аль-Мудж – пристані для яхт у Маскаті, в неділю вранці.

“Nord” пройшов протоку, хоча приватні судна переважно уникають її з початку бойових дій.