ЗМІ: Іран пропонує план відкриття Ормузької протоки, але Трамп проти

За інформацією видання The New York Times, Іран передав США пропозицію завершення війни на Близькому Сході з відкриттям Ормузької протоки, але перенесенням будь-яких ядерних переговорів на пізніший термін.

Під час наради у понеділок у Білому домі президент Дональд Трамп висловив незадоволення таким сценарієм і заявив, що не збирається погоджуватися на формат угоди, в якому не будуть виконані вимоги США. Республіканець неодноразово стверджував, що недопущення появи в Ірану ядерної зброї є головною причиною початку бойових дій.

Оточення президента вважає, що згода завершити операцію в обмін тільки на розблокування Ормузької протоки виглядатиме, як "відмова від перемоги". Трамп вимагав від Тегерана згортання ядерної програми та передачі збагаченого урану, що для режиму ісламської республіки є неприйнятною умовою.

Серед радників Трампа немає єдності щодо подальших дій. Одні наполягають на продовженні блокади іранських портів, що нібито упродовж 2 місяців завдасть нафтовій галузі країни непоправної шкоди, тож змусить режим йти на поступки. Натомість інші вказують на посилення влади Корпусу вартових ісламської революції, яка навряд чи похитнеться від нових бомбардувань.