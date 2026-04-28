Через зіткнення потягів в Індонезії загинули 4 людини

Удар припав на спеціальний жіночий вагон.

Залізнична аварія біля Джакарти
Фото: AP

Поблизу індонезійської столиці Джакарти на станції зіштовхнулися два поїзди, внаслідок чого четверо людей загинули.

Як пише Associated Press, швидкісний потяг дальнього сполучення врізався в регіональний, який в цей момент не рухався, на зупинці Бекасі Тімур. 38 людей потрапили до госпіталю, усі - пасажирки спеціального жіночого вагону. П'ятьох довелося деблокувати рятувальникам, адже потяг сильно деформувався від удару.

Усі 240 пасажирів швидкісного експреса не зазнали ушкоджень. Поліція Джакарти веде розслідування, причину аварії визначать експерти.

Для індонезійської залізниці смертельні інциденти не є рідкісним явищем. У 2024 році зіткнення поїздів також призвело до 4 жертв. Одна з найбільших катастроф сталася 16 років тому, тоді за схожого сценарію загинули одразу 36 людей.

 

﻿
