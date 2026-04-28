Цей об'єкт пошкодився під час удару об дах будівлі.

У центрі Кишинева знайшли об’єкт, схожий на безпілотник. Через це евакуювали мешканців одного із під’їздів будинку.

Про це пише NewsMaker із посиланням на поліцію.

Правоохоронці Молдови розповіли, що отримали повідомлення від громадянина, який і повідомив про виявлення об'єкта, схожого на дрон.

На місце прибули вибухотехніки, які забезпечили безпеку району. Мешканців одного з під'їздів тимчасово евакуювали до проведення огляду та вилучення об'єкту.

За попередньою інформацією, об'єкт отримав пошкодження під час удару об дах будівлі. Експерти його вивчають.

Фото: Поліція Молдови Імовірний безпілотник у Кишиневі