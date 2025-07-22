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У Китаї понад 200 дітей отруїлися свинцем у приватному дитячому садку

Розслідування показало, що десятки провінційних чиновників та персоналу лікарень намагалися приховати отруєння.

У Китаї понад 200 дітей отруїлися свинцем у приватному дитячому садку
Фото: BBC

У Китаї понад 200 дітей отруїлися свинцем у приватному дитячому садку у місті Тяньшуй провінції Ганьсу, повідомляє BBC.

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Офіційне розслідування показало, що десятки провінційних чиновників та персоналу лікарень намагалися приховати отруєння.

У звіті йдеться, що міські чиновники також брали хабарі від інвестора дитсадка, нехтуючи перевірками безпеки харчових продуктів у кількох дошкільних закладах. Йдеться, що, намагаючись залучити більше учнів, кухарі закладу використовували неїстівну фарбу, щоб “покращити зовнішній вигляд” своїх страв. Пізніше виявили, що зразки їжі містили свинець, що у 2000 разів перевищував національну норму безпеки.

Спочатку затримали вісім осіб за їхню участь у виробництві токсичних закусок. Шістьох з них, зокрема директора дитячого садка, кухарів та інвестора, заарештували, йдеться у звіті.

Десять інших чиновників зіткнуться з “офіційними бухгалтерськими процедурами”, а ще 17 осіб перебувають під дисциплінарним розслідуванням.

8 липня влада повідомила, що 235 дітей з приватного дитячого садка госпіталізували через отруєння свинцем після вживання парових червоних фінікових коржів та ковбасних кукурудзяних булочок. Станом на неділю 234 з них виписано.Центр контролю та профілактики захворювань провінції Ганьсу отримав наказ протестувати 267 учнів та співробітників дитсадка після того, як у деяких з них на початку цього місяця проявилися симптоми, але чиновники “не поставилися до роботи серйозно”. Згідно зі звітом, особа, відповідальна за тестування, “серйозно порушила операційні процедури, що спотворило результати”.

У звіті, серед інших деталей, було названо імена кількох осіб, які перебувають під слідством, та зазначено концентрацію свинцю в різних зразках їжі. 

Вчора Пекін опублікував національні рекомендації щодо забезпечення харчуванням у кампусах. Серед іншого, вимагається, щоб кожна нова партія продуктів харчування проходила перевірку, а рис, борошно та олія для приготування їжі купувалися в централізованих пунктах закупівлі.
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