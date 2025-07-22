Берлін підтримав заходи Варшави щодо стримування міграції з Білорусі

Міністри внутрішніх справ Польщі та Німеччини відвідали польсько-білоруський кордон.

Міністри внутрішніх справ Польщі та Німеччини Томаш Семоняк і Александер Добріндт на польсько-білоруському кордоні

Міністр внутрішніх справ Німеччини Александер Добріндт високо оцінив заходи Польщі щодо контролю кордонів після відвідування польсько-білоруського кордону.

Про це повідомляють Euronews.

“Тут ви можете побачити, наскільки ефективно здійснюється захист зовнішніх кордонів”, – сказав він під час візиту до свого польського колеги Томаша Семоняка.

Добріндт додав, що це мало “величезний вплив”.

Польський уряд прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска стверджує, що Росія та Білорусь навмисно заохочують мігрантів перетинати кордон, намагаючись дестабілізувати Польщу та Європейський Союз.

Попередній уряд Польщі відреагував на прибуття мігрантів, побудувавши сталевий бар'єр та запровадивши надзвичайний стан у 2021 році.

Адміністрація Туска нещодавно посилила заходи щодо стримування міграції вздовж сильно укріпленого кордону Польщі з Білоруссю. Кордон охороняється високим сталевим парканом та електронним обладнанням для спостереження.

У травні польський парламент проголосував за продовження призупинення розгляду заяв про надання притулку з Білорусі. Це рішення дозволяє польській владі призупиняти право на надання притулку на 60 днів, його розкритикували правозахисні групи.

Добріндт заявив, що проблема полягає в тому, що Росія та Білорусь намагаються використовувати “міграцію як зброю” для дестабілізації Польщі, Німеччини та Європейського Союзу. Він також підтримав нещодавнє рішення Польщі запровадити тимчасовий прикордонний контроль у відповідь на посилення контролю Німеччиною.

Польща запровадила прикордонний контроль на своїх кордонах з Німеччиною та Литвою ‒ іншими державами-членами ЄС ‒ на початку цього місяця. За словами Варшави, це було кроком для ретельнішої перевірки мігрантів на тлі громадської стурбованості щодо імміграції.

Фото: EPA/UPG Міністри внутрішніх справ Польщі та Німеччини Томаш Семоняк і Александер Добріндт на польсько-білоруському кордоні

Варшава стверджувала, що Німеччина перевозить мігрантів на територію Польщі після того, як вони досягають Західної Європи.

Міністри внутрішніх справ двох країн заявили, що взаємний контроль на польсько-німецькому кордоні є тимчасовим, і їхня спільна мета ‒ якомога швидше його скасувати та зосередитися на захисті зовнішніх кордонів ЄС.

“Польща є найважливішим партнером Німеччини в ЄС, поряд з нашими французькими сусідами”, ‒ сказав Добріндт.