У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
У більшості лікарень, де МОЗ перевіряв допомогу при інсультах, виявили порушення – що це означає
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Стінг, Марина Абрамович та інші світові митці записали відео на захист викрадених РФ дітей
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Яких змін потребує українська система охорони здоров’я?
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Економістка, технократка, переговірниця: що відомо про Юлію Свириденко
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
Дорогі кістки. Чому й навіщо християни вшановують мощі?
ГоловнаСвіт

У США підтвердили, що Китай заборонив виїзд працівнику мінторгівлі

Держдепартамент заявив, що на співробітника “наклали заборону на виїзд” під час його особистої подорожі Китаєм.

У США підтвердили, що Китай заборонив виїзд працівнику мінторгівлі
Фото: armyinform.com.ua

Державний департамент США підтвердив, що співробітнику Патентного та торговельного відомства США заборонили виїжджати з Китаю, пише Bloomberg.

LB.UA - 16 років разом. Якість незмінна
Підтримайте нас!

Держдепартамент заявив, що на співробітника “наклали заборону на виїзд” під час його особистої подорожі Китаєм.

“Ми… співпрацюємо з китайськими посадовцями, щоб якомога швидше вирішити ситуацію”, – йдеться у повідомленні Держдепу.

Співробітника Міністерства торгівлі, ветерана армії США, затримали після прибуття до південно-західного міста Ченду у квітні, повідомила газета South China Morning Post з посиланням на особу, знайому з ситуацією.

Американцю заборонили виїхати з Китаю, оскільки його справа була “пов’язана з діями, які Пекін вважав шкідливими для національної безпеки”, – йдеться у повідомленні газети, хоча подробиці не могли бути підтверджені. З моменту прибуття до Ченду чоловік також подорожував до столиці Китаю разом з американським чиновником, повідомляє газета.

Заява підтверджує інформацію у Washington Post та інших виданнях про те, що Китай забороняв громадянину США виїжджати протягом кількох місяців. The Post повідомила, що заборона була введена через те що він не вказав у заяві на отримання візи свою роботу на уряд США.

Пресслужба китайського МЗС заявила, що “не має подробиць”, додавши, що “Китай вирішує питання в'їзду та виїзду відповідно до законодавства”.

Посадовці з Пекіна та Вашингтона, зокрема мінторгівлі, ведуть переговори щодо торговельної угоди після того, як президент Дональд Трамп запровадив високі мита на товари з Китаю, які він пізніше призупинив. Трамп також хоче зустрітися з китайським лідером Сі Цзиньпіном, щоб вирішити їхні проблеми, які стосуються технологічних обмежень, рідкоземельних матеріалів та статусу Тайваню.
Теми: ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies