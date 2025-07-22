У США підтвердили, що Китай заборонив виїзд працівнику мінторгівлі

Держдепартамент заявив, що на співробітника “наклали заборону на виїзд” під час його особистої подорожі Китаєм.

Державний департамент США підтвердив, що співробітнику Патентного та торговельного відомства США заборонили виїжджати з Китаю, пише Bloomberg.

Держдепартамент заявив, що на співробітника “наклали заборону на виїзд” під час його особистої подорожі Китаєм.

“Ми… співпрацюємо з китайськими посадовцями, щоб якомога швидше вирішити ситуацію”, – йдеться у повідомленні Держдепу.

Співробітника Міністерства торгівлі, ветерана армії США, затримали після прибуття до південно-західного міста Ченду у квітні, повідомила газета South China Morning Post з посиланням на особу, знайому з ситуацією.

Американцю заборонили виїхати з Китаю, оскільки його справа була “пов’язана з діями, які Пекін вважав шкідливими для національної безпеки”, – йдеться у повідомленні газети, хоча подробиці не могли бути підтверджені. З моменту прибуття до Ченду чоловік також подорожував до столиці Китаю разом з американським чиновником, повідомляє газета.

Заява підтверджує інформацію у Washington Post та інших виданнях про те, що Китай забороняв громадянину США виїжджати протягом кількох місяців. The Post повідомила, що заборона була введена через те що він не вказав у заяві на отримання візи свою роботу на уряд США.

Пресслужба китайського МЗС заявила, що “не має подробиць”, додавши, що “Китай вирішує питання в'їзду та виїзду відповідно до законодавства”.

Посадовці з Пекіна та Вашингтона, зокрема мінторгівлі, ведуть переговори щодо торговельної угоди після того, як президент Дональд Трамп запровадив високі мита на товари з Китаю, які він пізніше призупинив. Трамп також хоче зустрітися з китайським лідером Сі Цзиньпіном, щоб вирішити їхні проблеми, які стосуються технологічних обмежень, рідкоземельних матеріалів та статусу Тайваню.