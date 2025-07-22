Reuters: ціни на нафту дещо падають, санкції ЄС проти Росії будуть малоефективними

Останні європейські санкції проти російської нафти матимуть мінімальний вплив на постачання, але втрати були стримані інвесторами.

Ціни на нафту в понеділок дещо знизилися, пише Reuters.

Планувалося, що останні європейські санкції проти російської нафти матимуть мінімальний вплив на постачання, але втрати були стримані інвесторами, які враховували потенційне падіння поставок дизельного палива.

Ф'ючерси на нафту марки Brent знизилися на 7 центів, або 0,1%, до 69,21 долара за барель. Американська нафта марки West Texas Intermediate знизилася на 14 центів, або 0,2%, до 67,20 долара.

Європейський Союз у п'ятницю схвалив 18-й пакет санкцій проти Росії через війну в Україні, який також торкнувся індійської компанії Nayara Energy, експортера нафтопродуктів, вироблених з російської сирої нафти.

“Зараз ринок вважає, що поставки все одно потраплять на ринок тим чи іншим чином. Немає особливого занепокоєння”, – сказав Джон Кілдафф, партнер Again Capital у Нью-Йорку.

Санкції ЄС були запроваджені після погроз президента США Дональда Трампа минулого тижня запровадити санкції проти покупців російського експорту, якщо Росія не погодиться на мирну угоду протягом 50 днів.

Аналітики ING заявили, що частиною пакету, яка ймовірно матиме ефект, є заборона ЄС на імпорт продуктів переробки російської нафти, перероблених у третіх країнах, хоча може бути важко контролювати та забезпечувати дотримання.Іран, ще один виробник нафти, на якого поширюються санкції, має провести ядерні переговори з Великою Британією, Францією та Німеччиною в Стамбулі в п’ятницю, повідомив у понеділок речник Міністерства закордонних справ Ірану. Це сталося після попереджень трьох європейських країн про те, що невдача у відновленні переговорів призведе до повторного запровадження міжнародних санкцій проти Ірану.