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​У Сербії суд присудив перші компенсації через аварію з жертвами на залізничному вокзалі

Трьом позивачам присудили по 5 млн сербських динарів кожному, а одному – 4,5 млн сербських динарів.

​У Сербії суд присудив перші компенсації через аварію з жертвами на залізничному вокзалі
Студентський протест через аварію на вокзалі у місті Новий Сад
Фото: EPA/UPG

Вищий суд міста Новий Сад у Сербії 17 червня ухвалив перше рішення про компенсації родичам загиблих внаслідок минулорічної аварії з жертвами на залізничному вокзалі. 

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Про це речниця суду Саня Четоєвич розповіла агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Суд Нового Сад постановив, що відповідачі повинні виплатити чотирьом позивачам "нематеріальну компенсацію за моральну шкоду, заподіяну смертю" члена сім'ї.

Відповідачами по цій справі виступають державний залізничний оператор і влада Сербії.

Трьом позивачам присудили по 5 млн сербських динарів (50 тис. доларів) кожному, а одному – 4,5 млн сербських динарів.

Рішення Вищого суду Нового Саду є першим такого роду, втім ще не є остаточним.

Ще шість цивільних проваджень буде порушено на підставі позовів, поданих членами сімей жертв про відшкодування моральної шкоди.

  • 1 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад біля входу на залізничну станцію обвалився дах. В результаті трагедії загинули 14 людей.

  • Міністр інфраструктури Сербії Горан Весич анонсував свою відставку через обвал даху на вокзалі в Новому Саду.

  • 5 листопада 2024 року в сербському місті Новий Сад відбувся масштабний мітинг опозиційно налаштованих громадян, які вимагають притягнення до відповідальності винних у падінні даху місцевого вокзалу, що призвело до загибелі 14 людей.

  • Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевіч оголосив про свою відставку, ставши найвищим посадовцем, який пішов після того, як у всій країні поширилися антикорупційні протести.
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