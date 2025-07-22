​У Сербії суд присудив перші компенсації через аварію з жертвами на залізничному вокзалі

Студентський протест через аварію на вокзалі у місті Новий Сад

Вищий суд міста Новий Сад у Сербії 17 червня ухвалив перше рішення про компенсації родичам загиблих внаслідок минулорічної аварії з жертвами на залізничному вокзалі.

Про це речниця суду Саня Четоєвич розповіла агентству AFP, повідомляє "Європейська правда".

Суд Нового Сад постановив, що відповідачі повинні виплатити чотирьом позивачам "нематеріальну компенсацію за моральну шкоду, заподіяну смертю" члена сім'ї.

Відповідачами по цій справі виступають державний залізничний оператор і влада Сербії.

Трьом позивачам присудили по 5 млн сербських динарів (50 тис. доларів) кожному, а одному – 4,5 млн сербських динарів.

Рішення Вищого суду Нового Саду є першим такого роду, втім ще не є остаточним.

Ще шість цивільних проваджень буде порушено на підставі позовів, поданих членами сімей жертв про відшкодування моральної шкоди.