Міністр інфраструктури Сербії обіцяє подати у відставку через обвал даху на вокзалі в Нові-Саді

Міністр інфраструктури Сербії Горан Весич анонсував свою відставку через обвал даху на вокзалі в Нові-Саді.
Про це повідомляє PTC.
"Я не оголосив про свою відставку досі з поваги до жертв та їхніх сімей. Завтра вранці я подам заяву про відставку, і коли парламент Сербії схвалить її, я припиню виконувати свої обов'язки", — пообіцяв Весіч.
Міністр запевнив, що а ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію.
Він зауважив, що винуватців визначить слідство, а міністерство не могло вплинути на проєкт і якість реконструкційних робіт у Нові-Саді.
- 1 листопада в сербському місті Нові-Сад біля входу на залізничну станцію обвалився дах. В результаті трагедії загинули 14 людей.