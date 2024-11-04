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Міністр інфраструктури Сербії обіцяє подати у відставку через обвал даху на вокзалі в Нові-Саді

Через цю трагедію загинули 14 людей.

Міністр інфраструктури Сербії обіцяє подати у відставку через обвал даху на вокзалі в Нові-Саді
В Сербії на вокзалі обвалився дах, 1 листопада 2024 року
Фото: EPA/UPG

Міністр інфраструктури Сербії Горан Весич анонсував свою відставку через обвал даху на вокзалі в Нові-Саді.

Про це повідомляє PTC.

"Я не оголосив про свою відставку досі з поваги до жертв та їхніх сімей. Завтра вранці я подам заяву про відставку, і коли парламент Сербії схвалить її, я припиню виконувати свої обов'язки", — пообіцяв Весіч.

Міністр запевнив, що а ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію.

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Він зауважив, що винуватців визначить слідство, а міністерство не могло вплинути на проєкт і якість реконструкційних робіт у Нові-Саді.

  • 1 листопада в сербському місті Нові-Сад біля входу на залізничну станцію обвалився дах. В результаті трагедії загинули 14 людей.
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