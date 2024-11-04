Міністр інфраструктури Сербії обіцяє подати у відставку через обвал даху на вокзалі в Нові-Саді

В Сербії на вокзалі обвалився дах, 1 листопада 2024 року

Міністр інфраструктури Сербії Горан Весич анонсував свою відставку через обвал даху на вокзалі в Нові-Саді.

Про це повідомляє PTC.

"Я не оголосив про свою відставку досі з поваги до жертв та їхніх сімей. Завтра вранці я подам заяву про відставку, і коли парламент Сербії схвалить її, я припиню виконувати свої обов'язки", — пообіцяв Весіч.

Міністр запевнив, що а ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію.

Він зауважив, що винуватців визначить слідство, а міністерство не могло вплинути на проєкт і якість реконструкційних робіт у Нові-Саді.