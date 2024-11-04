На війні з російськими загарбниками загинув журналіст Олексій Андрєєв

Олексій зник безвісти під час бойових дій у селі Богданівка Бахмутського району 29 листопада 2023 року.

На війні з російськими окупаційними військами загинув військовий, журналіст Олексій Андрєєв.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради України.

“Олексій Андрєєв, починаючи з 2000-х років, працював оператором на телебаченні, зокрема на телеканалах “ТБ7” та “Сигма”, а також у пресцентрі “Азовсталі”. Він був відомий як талановитий і відданий своїй професії журналіст, який неодноразово висвітлював події, що формували сучасну історію нашої країни”, - йдеться у повідомленні.

Олексій Андрєєв прийняв рішення приєднатися до лав захисників України 25 лютого 2022 року. Він покинув цивільну професію задля служби народу в часи найскладніших випробувань.

Олексій зник безвісти під час бойових дій у селі Богданівка Бахмутського району 29 листопада 2023 року.