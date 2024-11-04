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У Харківській області на вибухівці підірвалися двоє підлітків

Хлопчиків віком 11 та 12 років з множинними осколковими пошкодженнями госпіталізували.

У Харківській області на вибухівці підірвалися двоє підлітків

В Ізюмському районі Харківської області двоє хлопчиків підірвалися на вибухонебезпечному предметі, з множинними травмами їх госпіталізували.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"4 листопада поблизу села Гусарівка Барвінківської громади Ізюмського району на невідомому вибухонебезпечному предметі підірвалось двоє хлопчиків віком 11 та 12 років. Постраждалих з вибуховими травмами та множинними осколковими пошкодженнями госпіталізовано", — ідеться у дописі.

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