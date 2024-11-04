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З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 57 журналістів, ще 45 — отримали поранення

Ще 20 журналістів були незаконно затримані, один перебуває в полоні, ще один – зник безвісти.

З початку повномасштабного вторгнення в Україні загинули 57 журналістів, ще 45 — отримали поранення
Фото: ukrinform.ua

З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинули 57 журналістів, з них 8 міжнародних. Ще 45 журналістів отримали поранення.

Про це під час брифінгу в Медіацентрі Україна повідомив Олексій Бонюк, керівник Департаменту кримінально-правової політики і захисту інвестицій Офісу генпрокурора.

"З 2022 року в нас додалася абсолютно нова категорія – воєнні злочини проти журналістів. І ми, спираючись на той меморандум та ту платформу, яка була створена, теж поставили цю категорію на контроль. І спеціалізований департамент, який створений зараз в Офісі, діє, займається організацією, процесуальним розслідуванням воєнних злочинів, вчинених російською федерацією, то він всі ці провадження, які стосуються журналістів веде, вони всі належним чином  вивчаються. На жаль, ми маємо невтішну статистику по цих провадженнях. Ми маємо 107 проваджень. Ми фіксуємо, що вже загинули 57 журналістів, з них 8 міжнародних журналістів. 45 отримали поранення, з яких 25 міжнародних журналістів. 20 журналістів були незаконно затримані або позбавлені волі, один перебуває в полоні, один – зник безвісти", – зазначив він. 

За словами Олексія Бонюка, певні провадження слухаються у суді і наразі по деяких з них є низка вироків.

"Неможливо долати відчуття безкарності без результату, без розгляду в максимально публічний спосіб і без того, щоб притягалися до відповідальності винні особи. І зараз у нас вже є низка вироків.  У нас є чотири обвинувальні акти стосовно 9 осіб в порядку спеціального провадження. З цих. 9 осіб засуджено вже три особи – одну особу до 9 років позбавлення волі, двох осіб – до 12 років позбавлення волі", – додав він. 

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