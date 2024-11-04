Сьогодні о 11:00 російські війська атакували Білозерку Херсонської області, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Ворог вдарив по житловому будинку. Внаслідок “прильоту” в оселі потрощено дах, вибито шибки та двері.

Інформації про потерпілих немає.

Окрім того, опівдні російські війська вдарили по Бериславу.

Через ворожий обстріл 63-річний чоловік дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги.

Потерпілого доставили до лікарні для надання меддопомоги.

Фото: Херсонська ОВА

Фото: Херсонська ОВА

Учора через удари росіян в Херсонській області поранені четверо людей. Окупанти били по Антонівці, Дудчанах, Білозерці, Чорнобаївці, Томариному, Шляховому, Комишанах, Дніпровському, Бериславу, Зарічному, Львовому та Херсону.