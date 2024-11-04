Чорна п’ятниця 2024 на MAUDAU: знижки, які не можна пропустити

Маркетплейс MAUDAU оголошує найбільший розпродаж у році — Чорну п’ятницю 2024. Знижки до -60% стартують 13 листопада та триватимуть до 2 грудня.

Чорна п’ятниця 2024 у MAUDAU — подія для тих, хто цінує вигоду та зручність. На покупців чекають спецпропозиції на товари з різних категорій, що робить шопінг ще приємнішим. Усі потрібні речі в одному місці зі знижкою — шанс звільнити час, щоб зайнятися улюбленими справами, а зекономлені гроші витратити на радощі для себе та близьких.

Як відбуватиметься Чорна п’ятниця 2024 у MAUDAU

Покупці матимуть 20 днів, щоб без поспіху вибрати все необхідне. Наприклад, починайте шопінг із вибору дорогого алкоголю і набору крафтового шоколаду як презентів на майбутнє, а наприкінці не забудьте додати до кошика щось для себе: книжку, настільну гру чи насіння улюблених ромашок. Щоб Чорна п’ятниця 2024 у MAUDAU принесла максимум задоволення, використайте всі пропозиції.

«Колесо фортуни»: гарантований подарунок для кожного

«Колесо фортуни», доступне з 14.10до 13.11 включно, — це можливість заощадити до початку основного розпродажу. Просто зайдіть на сайт MAUDAU, зазначте адресу електронної скриньки, натисніть кнопку «Хочу пограти!» та вигравайте промокоди:

● на 100 грн на замовлення від 999 грн;

● на 200 грн — від 1 999 грн;

● на 500 грн — від 2 999 грн;

● на 1 000 грн — від 3 999 грн;

● безплатне доставлення на замовлення від 999 грн.

Промокод активується відразу після виграшу та залишатиметься актуальним до 28 листопада. Встигніть випробувати вдачу в «Колесі фортуни»!

Знижки до -60%

Акційні товари з’являться на сайті з 13 листопада. Знижки поширюються на різні категорії: від дитячих товарів й алкоголю до зоотоварів й автоінструментів. Щоб не проґавити найкращі пропозиції, заздалегідь збережіть вподобані позиції в розділі «Вибране», оскільки їхня кількість може бути обмежена. Підготовка допоможе швидко оформити замовлення в розпал розпродажу та випередити інших покупців.

З 13 листопада на сторінках MAUDAU в соціальних мережах також стартують розіграші призів серед підписників. Кожен зможе випробувати вдачу та виграти цінні подарунки.

Замов MAUDAU — роби MAUDAU!

Команда MAUDAU знає, що кожна мить важлива, тому допомагає гостям витрачати менше часу на рутину задля того, що справді важливе — чи то улюблене хобі, чи то медитація, чи то прогулянка із собакою, чи то просто відпочинок без зайвих думок.

Купівля на MAUDAU вигідна не лише під час Чорної п’ятниці 2024, а й у будь-який інший день — завдяки програмі лояльності «Власний рахунок».

Залиште час для себе: приєднуйтеся до Чорної п’ятниці 2024 на MAUDAU

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