У ЗСУ розпочався новий етап психологічної реабілітації військових

У жовтні цього року в Збройних Силах України розпочався новий етап проєкту з психологічної реабілітації та відновлення психологічної стійкості військовослужбовців Сил оборони.

Як повідомив Генштаб, проєкт реалізується за підтримки Програми людиноцентричного підходу NATO в рамках Комплексного пакету допомоги Україні (КПД).

До квітня наступного року заплановано проведення 70 триденних тренінгів з психологічного відновлення особового складу, залученого до виконання завдань в районах бойових дій.

Під час тренінгів основна увага спрямована на опанування учасниками теоретичних знань та відпрацювання практичних навичок з надання першої психологічної самодопомоги та допомоги побратимам у бойових умовах згідно визнаних міжнародних практик та протоколів.

Також військові працюватимуть над подоланням негативних психічних станів, вчитимуться прийомам емоційно-вольової мобілізації. Крім цього, здійснюватиметься індивідуальне психологічне консультування військовослужбовців, які цього потребують.

Проєкт НАТО є відповіддю на потребу у навчанні та психологічній підготовці військовослужбовців Сил оборони України та спрямований на набуття ними життєво важливих навичок психологічної допомоги в бойових умовах. Практичну реалізацію проєкту здійснює ГО “Ліга офіцерів”, яка з 2014 року системно працює у напрямку психологічної підтримки військових.