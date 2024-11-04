У ЗСУ розпочався новий етап психологічної реабілітації військових

У жовтні цього року в Збройних Силах України розпочався новий етап проєкту з психологічної реабілітації та відновлення психологічної стійкості військовослужбовців Сил оборони.
Як повідомив Генштаб, проєкт реалізується за підтримки Програми людиноцентричного підходу NATO в рамках Комплексного пакету допомоги Україні (КПД).
До квітня наступного року заплановано проведення 70 триденних тренінгів з психологічного відновлення особового складу, залученого до виконання завдань в районах бойових дій.
Під час тренінгів основна увага спрямована на опанування учасниками теоретичних знань та відпрацювання практичних навичок з надання першої психологічної самодопомоги та допомоги побратимам у бойових умовах згідно визнаних міжнародних практик та протоколів.
Також військові працюватимуть над подоланням негативних психічних станів, вчитимуться прийомам емоційно-вольової мобілізації. Крім цього, здійснюватиметься індивідуальне психологічне консультування військовослужбовців, які цього потребують.
Проєкт НАТО є відповіддю на потребу у навчанні та психологічній підготовці військовослужбовців Сил оборони України та спрямований на набуття ними життєво важливих навичок психологічної допомоги в бойових умовах. Практичну реалізацію проєкту здійснює ГО “Ліга офіцерів”, яка з 2014 року системно працює у напрямку психологічної підтримки військових.
- Міністерство оборони анонсувало, що скоро запустить пілотний проєкт психологічної реабілітації військовослужбовців. Відновлення триватиме 14 днів. Можна буде його проходити або самим, або разом з родинами. Як це має працювати, коли почнеться і хто буде в пріоритеті, детальніше у матеріалі LB.ua.